網傳屏東新園自來水水質有問題　台水：檢驗水質絕對安全

▲甘棠門淨水場 。（圖／台水公司屏東區處提供)

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣新園鄉有鄉親在地方社群媒體反映地下水「水源污染」情事；台水公司屏東區處特此澄清說明，所供應自來水水源需經取樣檢測水質，並符合「飲用水水源水質標準」才能成為自來水水源，籲請民眾安心飲用。

台水公司屏東區處表示，自來水淨水處理流程每個階段均經水質檢測嚴格把關，無論是地面水(水庫、河川、伏流水)或地下水(深井)之水源水質或自來水水質，縣政府環保局暨台水公司均會定期進行檢測，檢驗結果均符合「飲用水水源水質標準」及「飲用水水質標準」，請民眾安心使用。



台水公司為自來水事業專營單位，自來水水源均依據當地水文地質情形取用合適水源，並無地面水或地下水孰優孰劣之情形。而屏東地區地下水豐沛，台水公司於屏東地區所供應自來水水源地面水及地下水各約占百分之五十。

最近有新園鄉有民眾在地方社群媒體反映地下水「水源污染」一事，台水公司屏東區處特此澄清說明，所供應自來水水源需經取樣檢測水質，並符合「飲用水水源水質標準」才能成為自來水水源，其檢測項目包含：「大腸桿菌群密度、氨氮、化學需氧量、總有機碳、砷、鉛、鎘、鉻、汞、硒」等項，並無水源遭受到污染之情事，所供應自來水亦符合環保署「飲用水水質標準」68項之檢驗項目規定，籲請民眾安心使用自來水。