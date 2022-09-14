少將副指揮官去的「小吃店」8月曾被罰1萬　女陪侍平均年齡曝

▲陸軍八軍團副指揮官黃少將，被指控前往台南市安定區有女陪侍的小吃店，小吃店下午3時才營業，上午大門深鎖。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

陸軍八軍團副指揮官黃少將，被人檢舉13日傍晚5時許，接到退伍同袍邀約，前往台南市安定區1家有女陪待的小吃店，14日上午該小吃店鐵門深鎖，據善化分局指出，8月及9月初都有前往聯合稽查，因業者違規被依區域計畫法跟菸害防制法函送，菸害部分8月裁罰1萬元，但有女陪待這部分沒有查到。



陸軍司令部強調，國軍對於高階幹部的行為、操守甚為重視，已派遣督察人員赴單位調查釐清，如確有違失，將核予適懲；另八軍團接獲民人檢舉後，處置程序欠妥，本部將檢討策進，避免類案再生。

針對八軍團副指揮官黃少將前往該小吃店時，知不知是所稱「色情小吃店」等疑義，陸軍司令部指出，該部有派員去實地調查，外觀及內部看不出「異常」，包括八軍團副指揮官黃少將事先知不知情等等，目前這些疑義都是調查小組要進一步釐清的。

善化分局指出，有關八軍團副指揮官去的小吃店，市府與警方在8月及9月初都有聯合稽查過，因業者違規被依區域計畫法跟菸害防制法函送，菸害部分8月裁罰1萬元，但有女陪待這部分沒有查到。

據小吃店附近民眾指出，該小吃店下午3時營業，消費群體多為50歲以上，多是勞工等基層人士，店內消費較低，在疫情期間生意受影響較差，女陪侍年齡為50歲左右有台灣、越南、中國籍，小姐年紀都偏高。