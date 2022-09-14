女王靈柩將放3樣「王權之物」！全天候開放瞻仰　最久恐排35小時

▲ 女王13日移靈白金漢宮，民眾夾道迎接。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

英國女王伊莉莎白二世8日駕崩，14日將在王室成員陪伴下從白金漢宮移靈至西敏宮，但在開放瞻仰以前，靈柩會先放上帝國王冠（Imperial State Crown）等3樣「王權之物」（Crown Jewels），舉行簡短追悼儀式後再讓民眾進入，倫敦估計將湧入75萬人前來弔唁。

BBC報導，女王靈柩將於當地14日下午2時22分（台灣時間晚間9時22分）自白金漢宮出發，移靈西敏宮途中會有閱兵儀式，國王查爾斯三世將步行引領王室成員隨行，民眾可在街道兩旁觀賞。海德公園將在途中鳴槍，大笨鐘將敲鐘致敬，倫敦皇家公園也會有大螢幕全程直播。

▲ 女王在登基隔年的加冕典禮上頭戴帝國王冠，左右手各持寶球及權杖。（圖／達志影像／美聯社）

女王靈柩蓋上象徵君主與聯合王國的王旗，抵達西敏宮西敏廳後放置於木屋頂下的靈柩台（catafalque），並放上帝國王冠、寶球及權杖。帝國王冠上鑲有聖愛德華藍寶石、黑王子紅寶石及切割自全球最大鑽石的庫利南二號鑽石，王權寶球上鑲嵌象徵基督教世界的十字架，長92公分的權杖上則有切割自庫利南原石的鑽石中最大的庫利南一號鑽石。

放上3樣王權之物後，西敏廳將舉行簡短的追悼儀式，14日下午5時（台灣15日午夜0時）起供公眾瞻仰，至19日國葬當天凌晨6時30分（台灣下午1時30分）以前全天24小時開放，但入內民眾須經過機場規格安檢，且不得穿著印有政治或侵犯意味字眼的服飾。

《泰晤士報》先前報導，英國內閣單位估計將有逾75萬人從海內外湧入倫敦悼念女王，等待進入西敏宮的人龍最長可能綿延8公里，排隊時間恐怕達到35小時。