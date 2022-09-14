整串香蕉「電土+水」放冷藏櫃催熟　台中男失手把家炸成廢墟

記者許權毅／台中報導

台中大里區立新街今（14）日上午傳出爆炸聲，消防人員初步調查是江姓屋主為了催熟香蕉，將電土跟香蕉一起放入未插電的冷藏櫃，沒想到遇水引發爆炸，不僅冷藏櫃全毀，上頭的鐵片往四處噴砸，一旁玻璃門被砸毀破裂，現場留下青色尚未成熟的香蕉跟雜物碎片。霧峰警方表示，家中臥床的阿嬤、屋主女兒以及一名租客皆無受傷。

▲台中大里一名江姓屋主，因使用電土加水催熟香蕉，引發爆炸。（圖／記者許權毅拍攝，下同）



事發在今日上午11時40分，立新街上一處歇業10多年的早餐店突然傳出爆炸聲，原來是江姓屋主在自家騎樓的冷藏櫃裡，擺放許多尚未成熟的香蕉、木瓜，再使用碳化鈣（俗稱：電土）加水來催熟香蕉，但疑似操作不慎反而釀成爆炸，附近民眾透露，江姓屋主在南投國姓有種植許多香蕉，平時就有看過他在催熟，今日不知道為何發生爆炸。

台中消防第三大隊十九甲分隊初步調查，江姓屋主知道用電土加上水會釋放乙炔，就能產生熱加速催熟水果，江姓屋主以此操作，卻操作不慎導致爆炸，所幸江姓屋主的臥床母親、女兒以及租客皆未受傷。

根據農委會官網資料顯示，香蕉催熟有2種方法，一種就是上述使用電土加水產生乙炔氣催熟，現今許多業者都是使用另一種，也就是讓酒精脫水轉變為「乙烯氣體」來催熟香蕉，市面上均非用藥水來催熟。