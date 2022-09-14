男粉告白失敗搬家當女直播鄰居　囚禁灌毒想殺她「讓全國都看到」

▲廖姓男子搬到許姓女直播主租屋處隔壁當鄰居。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

雲林一名35歲廖姓男子愛上高雄一名許姓女直播主，但告白後遭到她封鎖，心生不滿，利用許女退回禮物而得知她的租屋處，後來直接南下租屋住進她隔壁房，今年1月時，廖男又被另一直播主拒絕，他趁許女返家時破門入侵她的房間，以手銬、麻繩銬住她雙手，期間更2次逼迫許女服下含有毒品成分的安眠藥囚禁8小時之久，想殺了她「讓全國人民看到，」許女趁廖男鬆懈沉睡後，逃到超商報案求救，高雄地院審理後，依非法方法使人施用第四級毒品罪判有期徒刑8年。

判決指出，廖男向許女告白後遭到封鎖，許女也將廖男送的禮物全部退回，廖男因此得知許女高雄租屋處，便向房東承租房間，後反應房間漏水要求換房，直接換到許女隔壁房居住。後來，廖男因為又被另一名女直播主封鎖，他想起之前許女對他所做的一切，於是在今年1月11日晚上6點，埋伏在許女房間外，等待她返家後破門入侵。

▲手銬示意圖。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

廖男先以手銬、麻繩等器具銬住許女雙手，並以束帶綁住雙手大拇指，還持預藏的水果刀揮舞，要脅許女就範後，拘禁她長達8小時之久，期間並兩次逼迫許女服用含第四級毒品的安眠藥，導致許女神智不清、無法正常思考。

之後，廖男命令許女交出200元現金、金融卡5張、信用卡3張、身分證、健保卡、駕照、PIXEL4橘色手機、鑰匙1串，總共損失2萬4200元，另脅迫許女提供提款卡密碼，意圖盜領帳戶的現金。

許女假意配合後，廖男鬆懈心防沉睡，許女見機趁隙逃逸至鄰近的便利商店委請店員報案，經員警接獲報案後派員馳赴現場，見許女手上仍上有手銬、麻繩等拘禁器具，手腕部分也有明顯之紅腫勒痕、傷痕，將廖男帶返回分局偵辦。

高雄地檢署審查後，依犯刑法第302條剝奪行動自由、第330條第1項侵入住宅、攜帶兇器加重強盜、毒品危害防制條例第6條第4項以強暴方法使人施用第四級毒品、預備殺人等罪嫌，將廖男起訴。

高雄地院審理時，廖男辯稱沒有殺人的意圖，侵入許女房間是為了要自殺，但法官認為廖男要自殺在自己房間就可以了，何需侵入許女房間，認為只是狡辯之詞，審理後依刑罰較重的非法方法使人施用第四級毒品罪，判廖男有期徒刑8年，全案可上訴。

