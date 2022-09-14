快訊／今本土+49540！新北衝破萬例　各縣市確診分佈曝

▲中央流行疫情指揮中心疫情監測組組長周志浩說明最新疫情。（圖／指揮中心提供）

記者趙于婷／台北報導

中央流行疫情指揮中心今公布國內新增49,540例本土個案，另增168例境外移入和37例死亡。本土個案以新北10,635例最多，其次依序為台中6452例、台北5853例、桃園5453例、高雄4061例、台南2865例。

今日新增之49,540例本土病例，為22,387例男性、27,141例女性、12例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，個案分布為新北市(10,635例)，臺中市(6,452例)，臺北市(5,853例)，桃園市(5,453例)，高雄市(4,061例)，臺南市(2,865例)，彰化縣(2,137例)，新竹縣(1,520例)，新竹市(1,350例)，屏東縣(1,316例)，宜蘭縣(1,212例)，苗栗縣(1,125例)，雲林縣(1,062例)，基隆市(982例)，南投縣(872例)，花蓮縣(761例)，嘉義縣(681例)，嘉義市(448例)，臺東縣(375例)，金門縣(186例)，澎湖縣(164例)，連江縣(30例)。

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▲9/14新增確診。（圖／指揮中心提供）



指揮中心指出，今日新增37例本土病例死亡個案，為21例男性、16例女性，年齡介於20多歲至90多歲以上，皆屬重度感染、34例具慢性病史、32例未接種3劑以上COVID-19疫苗。確診日介於今(2022)年7月17日至9月11日，死亡日期介於9月3日至9月11日。

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