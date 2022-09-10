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大陸 大陸焦點 特派現場

難忘中秋！她獲救後回震災區當義工　紀錄無名英雄生死救援

記者任以芳／北京-四川報導

今（10）日是中秋節，對於四川瀘定縣地震受災戶來說卻是無法團圓一天。事發至今造成86人罹難，恰巧一對來自台灣母女也在當地旅遊，還好在成都消防支隊幫忙下順利脫困。《東森新媒體ETtoday》今（10）日持續追蹤台青李柔現況，她獲救後自願擔任義工，跟著四川省消防救援總隊成都支隊重返災區救援，親眼目睹消防隊救援被巨石砸中小客車主以及幫滿身是血的老人急救。李柔受訪時感慨說，「這些默默無名英雄，真的應該被好好記錄下來。」

四川瀘定縣日前發生芮氏規模6.8的地震，截至目前，強震造成88人罹難、35人失聯、400餘人受傷（39人重傷、13人命危），救援工作持續馳援各地。

恰巧一對來自台灣母女在四川海螺溝度假時，遇上強震來襲，一度受困瀘定縣共和村。《東森新媒體ETtoday》昨9日追蹤報導《餘震不斷！與死神賽跑　台青脫困川震災區：往後倒人可能就沒了》，紀錄台青李柔與母親驚險脫困經過。

▲▼ 李雷廷隊長 (敬禮者)、四川省消防救援總隊成都支隊、四川瀘定縣、地震、李柔（圖／台灣旅客李柔提供）

▲台青李柔獲救後自願前往災區擔任義工，紀錄救援過程。（圖／川震災區台青義工李柔提供）

當時除了當地居民，大多數人都不願意重回危險的震災區，但台青李柔獲救後卻自願擔任義工，跟著成都消防支隊再次進入災區救援。李母也沒有阻攔，反而很支持女兒的決定。

為何有當義工的念頭？李柔受訪時說，首先被成都消防支隊的救難精神感動。另外，一起脫困的酒店老闆說要回村子幫忙，面裡還有100多人受困。李柔當下覺得自己好手好腳，在安全考量下，決定為災區付出心力。

當成都消防支隊聽到她跟去災區當義工，所有人都驚呆了。李柔說，「他們一直問『真的要回去？』確定要走昨天那條路？我說沒關係，我去。這次是更往裡面走了。」

地震後第三天早上7點半，李柔跟著成都消防支隊出發，每走過一個村子，消防隊都會問災民，「有沒有人想出去？」沿路帶著災民一起走，遇到坍方的土石泥堆，消防員評估風險後，慢慢背著哭泣的孩子爬行過去。

▲▼ 四川、海螺溝、成都消防支隊、李柔、義工台青 。（圖／川震災區義工台青李柔提供）

▲沿路看盡生死救援。（圖／川震災區台青義工李柔提供）

半路上，李柔和消防隊員遇到一位不會講普通話的重聽老人，一開始沒人聽得懂他發生什麼事，直到把衣服拉開，所有人很震驚，老人胸口都是血，腳也受傷了。

李柔回憶，「老人很擔心豬沒人餵，我們幫忙餵食後，他還是不想離開家。最後，消防隊員用擔架抬老人，從懸崖一步一步爬過去，慢慢用繩索拉上去才脱困。」

▲▼ 李雷廷隊長 (敬禮者)、四川省消防救援總隊成都支隊、四川瀘定縣、地震、李柔（圖／台灣旅客李柔提供）

▲台青李柔獲救後自願前往災區擔任義工，協助救援。（圖／川震災區台青義工李柔提供）

地震後第四天，李柔再次跟著成都消防支隊前進另一個災區，親眼目睹一場傷心的救援行動。一台被落石壓垮的小客車車主已經往生，消防隊員依然小心翼翼地處理救災現場。

那時車子上堆滿石頭，擔心用推土機會傷害往生者大體，消防隊員親自背著五、六十公斤器具垂降到山崖底下，慢慢把車子鋸開，把大體移出來。

「隊員們用白布蓋住遺體，放在擔架扛出來，同一時間所有人脫帽向往生者致意。那時候我很感慨人的生命相當脆弱，一瞬間就沒了。」李柔感性的說，但想到還有很多活著的人需要被拯救，當下內心並不懼怕，跟著消防隊也很有安全感。

▼向罹難者致意。（圖／川震災區台青義工李柔提供）

▲▼ 李雷廷隊長 (敬禮者)、四川省消防救援總隊成都支隊、四川瀘定縣、地震、李柔（圖／台灣旅客李柔提供）

▲▼ 四川、海螺溝、成都消防支隊、李柔、義工台青 。（圖／川震災區義工台青李柔提供）

▲用繩索運送擔架。（圖／川震災區台青義工李柔提供）

由於第四天救援任務都是粗重的工作，李柔負責後勤消毒、清潔等工作，同時隨手拍下成都消防支隊救援過程。她向記者重複強調，「我覺得這些默默無名的英雄應該被記錄下來，他們真的很辛苦。」

李柔進一步描述，「村子裡許多老人有心臟病或行動不便，全靠消防隊員從懸崖邊上背過去，沿路還有好幾個90度的滑坡，擔架根本抬不上來，他們一路上背著老人們，非常重也很沉，依然盡力去保護災民。」

李柔媽媽受訪時也說，真的很感動，被救援後覺得跟消防隊員成為生死之交，他們進出災區救援，晚上直接席地而睡，真的很不容易。

▼成都消防支隊夜晚席地而睡。（圖／新京報提供）

▲▼ 四川、海螺溝、成都消防支隊、李柔、義工台青 。（圖／川震災區義工台青李柔提供）

▲▼ 四川、海螺溝、成都消防支隊、李柔、義工台青 。（圖／川震災區義工台青李柔提供）

▲台青李柔和成都消防支隊道別。（圖／川震災區台青義工李柔提供）

當天救援任務告一段落，消防隊員準備回成都。李柔說，「道別時我哭了，說完『拜拜』後，他們站一整排向我敬禮，希望我能好好的，平平安安離開回台灣。」

成都消防支隊李雷霆隊長當場脫下自己的「臂章」，送給李柔當紀念禮。「當時我看著他們的眼睛，講不出來話來，當場落淚了。雖然只有三天共患難的時間，早有生死之交情誼，那是大家一起用命換來的。」李柔向記者感性的說。

▼成都消防支隊李雷霆隊長把「臂章」送給李柔當紀念禮。（圖／川震災區台青義工李柔提供）

▲▼ 四川、海螺溝、成都消防支隊、李柔、義工台青 。（圖／川震災區義工台青李柔提供）

揮手互相告別後，災區開始下大雨，對外道路還沒打通，李柔和母親繼續被安置在磨西鎮。她沒停下義工的腳步，昨9日一大早幫忙運送整理物資。

她說，「我煮飯很難吃，不敢去廚房幫忙，所以去搬運物資，一樣付出勞力。」至於母親因為腳受傷，留在救援帳篷休息，還好傷勢都很穩定。

原本是母女倆一場開心旅程，卻碰上6.8級強震，李柔向記者說，「走過一趟鬼門關後，我對生命價值認定出現很大轉變。」

▲▼ 李雷廷隊長 (敬禮者)、四川省消防救援總隊成都支隊、四川瀘定縣、地震、李柔（圖／台灣旅客李柔提供）

▲經歷強震後，台青李柔對生死有不同感觸。（圖／川震災區台青義工李柔提供）

李柔說，「以前認為自己會平安活到老，再慢慢養老死去，這是我第一次跟死亡這麼靠近。尤其回到村子後，看到許多村民被倒塌的房子壓死，遺體放路邊祭拜，當下內心衝擊很大。」

經歷這場生死浩劫，她內心感觸良多。過去李柔認為「死亡」這件事離自己很遙遠，現在才明白都是一瞬間的事情。這場地震也給自已上了一堂超震撼生死學，「我們不能懼怕死亡，要學著接受它。」

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