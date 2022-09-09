餘震不斷！與死神賽跑　台青脫困川震災區：往後倒人可能就沒了

記者任以芳／北京-四川報導

四川瀘定縣5日發生芮氏規模6.8的地震，截至今（9）日有86人罹難、35人失聯、400多人輕重傷。事發當下，一對來自台灣母女正好在當地旅遊，才剛換好泳衣要泡湯遇上強震來襲，腳也被落石砸傷。《東森新媒體ETtoday》記者訪問台籍旅客李柔，回憶第一天受困災區，「自己曾想過可能回不了台灣，直到4小時後，特警出現才心安。」第二天跟著四川成都支隊「爬出」災區最驚險，每一步都是踩著死亡前進，爬繩索越過土石堆，加上沿途餘震不斷，歷經3個多小時才平安脫困。

「經歷這場地震之後，讓我發現生命如此脆弱…。」來自台灣23歲女孩李柔接受《東森新媒體ETtoday》訪問，因為這場地震十分感慨世間無常。

本是台商子弟的她，父親早年在廣州經商，從小對大陸並不陌生。今年暑假李柔從輔大大傳系畢業，預計明年2月考大陸中國傳媒大學。趁暑假空擋，母親安排前往四川海螺溝度假，卻成為母女倆最難忘的旅行。

▲ 台灣旅客李柔跟著成都支隊爬出震災區。（圖／台灣旅客李柔提供）

地震發生前，母女倆在溫泉酒店換泳裝去泡湯，突然一陣天搖地動。剛開始的震度對台灣人來說都能習慣，李柔當時心想，「等地震停就好，後來我覺得越來越不對勁，窗外傳來巨大噪音，落石、樹木開始倒塌，發出劇烈撞擊聲。」

「屋頂瓦片開始掉落，我媽大叫『趕快跑出去！』我拿手機，穿泳衣加浴袍奔出到屋外，汽車車窗都被砸出大洞！」李柔說，當下的震度是跑步都會一搖一晃，無法用正常速度，到飯店空地避難後，中午地震一直延續到下午2點還有餘震。

躲避強震後，李柔發現自己左小腿肚流血不止，幸好傷口不大，她的母親左腳踝也被落石砸傷無法行走，飯店員工頭破了，還幫忙處理傷口，母女倆很感動。「母親受傷了，我安慰她救援隊很有經驗，安心等待就好。」李柔說。

▲地震後通訊中斷，台灣旅客李柔一度以為回不了台灣。（圖／台灣旅客李柔提供）

等待過程中，李柔內心感到十分無助，「當時沒水、沒電手機沒有訊號，內心一直害怕…我會不會一直被困在這裡。」

還好四個多小時後，第一批特警先進入受災區共和村。李柔回憶當時，「我感覺被救贖，第一次覺得，怎麼有這麼帥的人進來救我們了。」

後來村裡電也來了，李柔緊打電話回家報平安，弟弟以為開玩笑，直到視訊後才知道，母親和姐姐鬼門關走一遭，爺爺奶奶事後知道人平安，也鬆了一大口氣。

受困的第一晚，李柔和母親、其他災民在飯店廣場的簡易帳篷裡避難，緊接著四川省消防救援總隊成都支隊也進來了，一批又一批消防救援人員陸續進駐，尋找需要協助脱困的災民。

隔天，恰巧有一支消防救援分隊準備回災區外的磨西鎮，由於沿路爬的土石流坡非常陡峭，連當地人都有點吃力，消防隊一直向母女倆確認，「妳們真的要走嗎？」

▲ 海螺溝大橋兩邊坍方嚴重，也是最危險路段。（圖／台灣旅客李柔提供）

最後，30多位消防隊員採取「夾心餅」方式，每一位隊員中間都夾著一位災民，一個隔著一個保護大家。爬出災區的路程大約3個多小時，李柔覺得每一步都是踩著死亡前進，尤其是距離海螺溝大橋300米左右位置，最驚心動魄。

她告訴記者，「沿路餘震不斷，消防隊員先在前面開路，有落石也會先觀察，讓我們先快速通過。最難的地方在海螺溝大橋的兩邊，坍方最嚴重，消防隊員架了一條繩索，幫助我們一起爬過百米滑波帶很驚險，只要一往後倒就會掉下去，人可能就沒了。」

「成都支隊只有30多人，遇到危險坍塌路段，都是自己先爬過去，確認沒危險才爬回來接災民過去。一來一往耗費不少時間體力，十分辛苦。」李柔十分感謝的說。

▲ 李柔感謝生命裡貴人-四川省消防救援總隊成都支隊。（圖／台灣旅客李柔提供）

回憶從地震後到逃出災區的48小時，彷彿夢一場。李柔表示，「即使路途險惡，成都支隊的隊員不斷安撫大家情緒，也很好奇台灣的事情，聊著聊著，大家心裡也比較輕鬆。

鬼門關走一遭，李柔感嘆著生命無常。她受訪時不斷強調，「我真的很感謝（成都支隊）消防員無私的奉獻，這群無名英雄應該被好好紀錄。」這一刻所有人都是共患難的生命體，永生難忘。