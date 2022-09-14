新黨要告周玉蔻　「替慈濟與全體會員討公道」

▲資深媒體人周玉蔻。（圖／資料照）

記者皮心瑀／台北報導

慈濟慈善事業基金會執行長顏博文日前透露，去年採買疫苗過程中，政界、工商業界等大老曾致電「別浪費力氣」，時任衛福部長的民進黨台北市長參選人陳時中因此受到質疑，資深媒體人周玉蔻則為此連翻砲轟慈濟。新黨主席吳成典14日表示，黨內有許多人是慈濟會員，為了替慈濟與全體會員討公道，將向地檢署對周玉蔻提出公然侮辱和誹謗的告訴。

周玉蔻日前才在節目上指稱「慈濟是中共同路人」，之後又在臉書開嗆「她們小圈圈自甘為下人，去稱呼證嚴法師女士為上人，是她們自己的事，我們一般社會大眾為什麼也要儍儍的被牽著鼻子？」

針對周玉蔻的發言，新黨今指出，將向地檢署對周玉蔻提出公然侮辱和誹謗的告訴，因黨內也有許多人是慈濟會員，要為慈濟與全體會員討公道。

周玉蔻因開嗆慈濟引來賺，甚至引來不滿民眾攻擊，先是闖入她在台北市大安區信義路四段設立的放言傳媒有限公司咬傷人，今又在電台辦公室門口放置不明包裹。

周玉蔻稍早向行政院長、內政部長及警政署長喊話，自己辦公室同仁施暴、電台被放恐嚇包裹威脅，但嫌犯逍遙法外，法紀拿他沒有辦法，「接下來，是周玉蔻被槍殺屍陳街頭，或者刺刀殺害血流身亡後，犯罪人還可以在媒體面前大罵周老妖，藍營人歡欣鼓舞放鞭炮，罪犯逃掉死刑開心吃牢飯的劇本嗎？我不害怕，我不想死不瞑目！」