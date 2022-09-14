2警與壯碩通緝犯拉扯　熱心爸與國中兒女也參戰！警PO臉書致謝

記者陳凱力／新竹報導

新竹市街頭13日上午7時許發生警匪追逐，一名陳姓男子因通緝在逃被警察追捕，雙方在街頭發生拉鋸，一名接送孩子上學的父親經過時立刻加入幫忙，兩名國中生兒女也主動上前協助，最後在熱心民眾幫忙下，成功將陳姓通緝犯逮捕歸案。



▲新竹一名父親載孩子上學途中遇到警察抓逃犯，主動上前幫忙。（圖／記者陳凱力翻攝，下同）



新竹市一分局西門所兩名員警昨日查緝陳姓通緝犯，未料遭陳男拒捕脫逃，兩名員警一路追緝約1公里遠，終於將陳男抓住，不過體型壯碩的陳男不斷掙扎，加上兩名員警身形明顯處於弱勢，場面一度混亂。

在推拉期間，一名開車送孩子上學的父親剛好路過，他緊急丟下車子快步上前幫忙一起制伏，車上的一雙國中兒女也自發性的下車幫忙。

▲▼熱心一家人幫忙後直接離開，警方今日公開表達感謝。

值勤員警回憶當時情況表示，陳嫌極力抗拒逮捕，兩員警經過高強度的追補後已感脫力，父親的加入明顯幫了大忙，期間並未聽到父親呼喊孩子一起幫忙，推猜可能是兩名國中生主動上前，不過員警還是請孩子們直接前往約100公尺遠的派出所請求支援，並未讓孩子接觸到犯嫌。

支援警力抵達後，順利將犯嫌逮捕歸案，待回過頭想要向這家人表達感謝之意時，卻發現對方已經默默離開現場，除了擔心兩名熱心的國中生是否因此遲到被登記外，警方也臉書上再次表達感謝。

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