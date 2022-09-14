法官登山墜百米深谷亡！妻小心碎接噩耗　親友不捨祝願R.I.P.

▲台北地院法官陳伯均。（圖／台北地院提供）

記者黃哲民／台北報導

台北地院家事庭法官陳伯均本周日（11日）登山失聯，今（14日）上午傳出讓關心者「最不想知道的訊息」，搜救人員在離山路約100公尺下方的坡底，尋獲陳法官遺體，正努力運送下山，噩耗傳來，不僅家人心碎，北院同事和親友也深感遺憾與不捨，紛紛表示「R.I.P.」，祝願陳法官離苦得樂，永登淨土。

現年47歲的陳伯均於11日凌晨3點多，偕妻小出發攀登台中世和平區桃山、池有山，事先均依規定辦妥入山申請，出發時天氣晴朗，但當天上午11點多回程下山突遇濃霧，一家人在距離出口約3.5公里的三叉營地迷路，陳法官安頓妻小原地等候，自己向前探路，不幸發生意外。

台中警消獲報持續搜救64小時，今天上午7點多在山坡下尋獲陳伯均仰躺的遺體，目視下巴有撕裂傷，因距離路面高低落差約100公尺，搜救人員正設法將遺體運上稜線，預計今天可送下山。

▲台北地院法官陳伯均先前擔任新北地檢署檢察官，任內起訴血洗台北捷運的兇嫌鄭捷求處死刑。（圖／記者黃哲民攝）

台北地院院長黃國忠第一時間獲報，在北院內部群組沉痛轉達噩耗「很遺憾的向各位報告，陳法官在下切20公尺的地方已經找到，沒有生命跡象。因距離上面還約100公尺，目前在考慮用直升機或用人揹上來」。

黃國忠肯定陳伯均待人客氣、做事認真，而且很照顧家庭，他很不捨陳法官發生如此不幸。台北地院行政庭長周玉琦也簡短發表聲明「很遺憾的向各位報告，搜救人員稍早已找到陳法官，沒有生命跡象。讓我們一起祝願陳法官臨終無礙，離苦得樂」。

▲▼台北地院法官陳伯均先前擔任新北地檢署檢察官，任內偵辦鄭捷血洗台北捷運慘案時受訪。（圖／地方中心翻攝）

陳伯均生前人緣相當好，無論同事、上司或媒體記者，對他幾乎都是一致好評，紛紛留言「R.I.P.」。陳法官的司法官生涯前期是在板橋地檢署（今新北地檢署）擔任10多年檢察官，任內所辦最受矚目案件，就是鄭捷持刀血洗台北捷運造成4死慘案，他起訴鄭捷求處死刑，強調是否原諒鄭捷「只有被害人家屬才有資格做選擇，他人無從置喙。」