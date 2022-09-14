王定宇認錯了！「有取用他人圖像」刪胡椒蝦照道歉

▲民進黨立委王定宇被網友抓包盜圖，13日晚間發文道歉了。（圖／翻攝王定宇臉書）

記者趙蔡州／綜合報導

民進黨立委王定宇日前貼出胡椒蝦圖，嘲諷藝人楊丞琳「海鮮奢侈說」，不料被網友抓包盜圖，他最初否認盜圖，表示有註明出處、取得胡椒蝦店家授權，沒想到又被打臉照片是旅客拍的，跟店家無關。對此，王定宇13日晚間改口道歉，除了會刪除未經授權的貼圖外，未來也將更審慎使用各式圖像。

▲民進黨立委王定宇被網友抓包盜圖，13日晚間發文道歉了。（圖／翻攝王定宇臉書）

針對盜圖風波，王定宇13日在臉書道歉，「經網友提醒，我們回頭審視，過去部份美食貼圖確實有引自網路、或店家網頁網友上傳，本意是推銷台南美食和店家，但取自他人圖像，確實不妥，特此致歉，也會刪除未經授權貼圖」。

他也說，「至於胡椒蝦一圖，雖有註明店家、和經由店家同意，惟該圖為消費者上傳，也為不適當，定宇也將刪去、致歉，未來也將更審慎使用各式圖像」。

▲台北市議員徐巧芯爆料，胡椒蝦照片根本不是業者拍攝的宣傳照，而是旅遊網站Tripadivisor上旅客分享的照片。（圖／翻攝王定宇）

王定宇5日在臉書發文，「台南西海岸胡椒蝦，原來在台灣吃海鮮是奢侈的，連大明星都吃不起，那我要謝謝昨天送胡椒蝦來我家的黃XX，妳讓我家富足啊」、「其實在台灣吃海鮮是稀疏平常的事，反而是在某些人身上，風骨和不忘本才是奢侈罕見的」，最後附上一張胡椒蝦照片，不料該照片被網友抓包盜圖。

王定宇最初否認盜圖，強調第一句話就有註明出處，且該照片原本就是店家要廣發宣傳用，使用前也有與店家取得授權。不料照片又被台北市議員徐巧芯起底，根本不是業者拍攝的宣傳照，而是旅遊網站Tripadivisor上旅客分享的照片，甚至王定宇過去其他的美食發文，也有盜圖情況，二度引發爭議。

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