　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

王定宇認錯了！「有取用他人圖像」刪胡椒蝦照道歉

▲▼王定宇蝦子圖「拿店家授權」遭打臉　徐巧芯又抓一張：網友IG圖。（圖／翻攝王定宇）

▲民進黨立委王定宇被網友抓包盜圖，13日晚間發文道歉了。（圖／翻攝王定宇臉書）

記者趙蔡州／綜合報導

民進黨立委王定宇日前貼出胡椒蝦圖，嘲諷藝人楊丞琳「海鮮奢侈說」，不料被網友抓包盜圖，他最初否認盜圖，表示有註明出處、取得胡椒蝦店家授權，沒想到又被打臉照片是旅客拍的，跟店家無關。對此，王定宇13日晚間改口道歉，除了會刪除未經授權的貼圖外，未來也將更審慎使用各式圖像。

▲▼胡椒蝦嗆楊丞琳被爆盜圖　王定宇認錯了！為取用他人美食照道歉。（圖／翻攝自臉書）

▲民進黨立委王定宇被網友抓包盜圖，13日晚間發文道歉了。（圖／翻攝王定宇臉書）

針對盜圖風波，王定宇13日在臉書道歉，「經網友提醒，我們回頭審視，過去部份美食貼圖確實有引自網路、或店家網頁網友上傳，本意是推銷台南美食和店家，但取自他人圖像，確實不妥，特此致歉，也會刪除未經授權貼圖」。

他也說，「至於胡椒蝦一圖，雖有註明店家、和經由店家同意，惟該圖為消費者上傳，也為不適當，定宇也將刪去、致歉，未來也將更審慎使用各式圖像」。

▲▼王定宇蝦子圖「拿店家授權」遭打臉　徐巧芯又抓一張：網友IG圖。（圖／翻攝王定宇）

▲台北市議員徐巧芯爆料，胡椒蝦照片根本不是業者拍攝的宣傳照，而是旅遊網站Tripadivisor上旅客分享的照片。（圖／翻攝王定宇）

王定宇5日在臉書發文，「台南西海岸胡椒蝦，原來在台灣吃海鮮是奢侈的，連大明星都吃不起，那我要謝謝昨天送胡椒蝦來我家的黃XX，妳讓我家富足啊」、「其實在台灣吃海鮮是稀疏平常的事，反而是在某些人身上，風骨和不忘本才是奢侈罕見的」，最後附上一張胡椒蝦照片，不料該照片被網友抓包盜圖。

王定宇最初否認盜圖，強調第一句話就有註明出處，且該照片原本就是店家要廣發宣傳用，使用前也有與店家取得授權。不料照片又被台北市議員徐巧芯起底，根本不是業者拍攝的宣傳照，而是旅遊網站Tripadivisor上旅客分享的照片，甚至王定宇過去其他的美食發文，也有盜圖情況，二度引發爭議。

►竹炭過濾，為你保留最優質的純淨，炎炎夏日記得多喝水

►150抽衛生紙「1包不到12元」！買一次全家用整年

 ►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完

►只要1980元！住台北喜來登大飯店、吃十二廚下午茶，隔天爽玩宜蘭

► 網友高回購平口褲！讓女生無法抵抗的男性單品

ET快訊
5款iPhone舊機「更新iOS 16」　電池續航大提升
國3「五車連環撞」　他下車查看被撞死亡
大樂透1億一注獨得！　獎落這縣市
iOS 16新增「2隱藏功能」！網更新完實測嗨了
英國女王國葬也有「黑名單」　3個國家禁止參加

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

王定宇認錯了！「有取用他人圖像」刪胡椒蝦照道歉

周玉蔻追問柯文哲轟擋疫苗　陳時中曝：被講到這樣「有點心冷」

北市選戰「棄保」成關鍵？　黃珊珊酸藍綠「沒出息」：掛個旗就想要票

藍綠夾殺求生存　黃珊珊曝「勝選方程式」：只能含淚投票城市不會進步

王定宇蝦子圖「拿店家授權」遭打臉　徐巧芯又抓一張：網友IG圖

周玉蔻嗆慈濟！　黃珊珊批側翼「適得其反」：台灣人會相信誰？

考選部曝高普考技術類科錄取排行　成大、中興、台大居前三

28億疫苗案泡湯因「中央買很多」？　柯文哲列商議過程嗆：次世代疫苗呢

誰擋慈濟疫苗？　他籲顏博文「公開名單」：工商大佬親綠還是親藍

幕後／力行「打陳、無視蔣」　黃珊珊拚當「反執政黨代言人」

張翰「手抓女演員胸口」再挨轟！　網批「性騷擾」張鈞甯疑也遭殃

試駕名車飆速140公里　自撞路樹前座2男不治

薔薔「首次同框生母」淚崩！ 　薔媽吐內心話：不想孩子受苦

女玩水上摩托車遭水柱沖傷　裝人工肛門！揪出教練無照

許維恩比基尼激吻王家梁　遭酸「適合拍A片」高EQ回應

逛家具見路人用地毯作畫　看完成品網跪：請收膝蓋

點魷魚圈店家送洋蔥圈！　他評1星業者貼影片打臉

因雨暫停！球員場邊尬舞　味全龍教練扛球棒修理

輔大2學生搶救統聯司機！　還原現況：是駕駛救了乘客

周興哲《月亮代表我的心》過中秋　新加坡翻唱孫燕姿、林俊傑經典

王定宇認錯了！「有取用他人圖像」刪胡椒蝦照道歉

周玉蔻追問柯文哲轟擋疫苗　陳時中曝：被講到這樣「有點心冷」

北市選戰「棄保」成關鍵？　黃珊珊酸藍綠「沒出息」：掛個旗就想要票

藍綠夾殺求生存　黃珊珊曝「勝選方程式」：只能含淚投票城市不會進步

王定宇蝦子圖「拿店家授權」遭打臉　徐巧芯又抓一張：網友IG圖

周玉蔻嗆慈濟！　黃珊珊批側翼「適得其反」：台灣人會相信誰？

考選部曝高普考技術類科錄取排行　成大、中興、台大居前三

28億疫苗案泡湯因「中央買很多」？　柯文哲列商議過程嗆：次世代疫苗呢

誰擋慈濟疫苗？　他籲顏博文「公開名單」：工商大佬親綠還是親藍

幕後／力行「打陳、無視蔣」　黃珊珊拚當「反執政黨代言人」

台灣選美佳麗「被阻止上台」哭紅眼　女官員怒曝原因：連這都不放過

監視器鏡頭被拉下！東部「猴死囝仔」5猴大玩自拍

俄軍棄械逃亡「滿城盡丟重裝甲」　烏軍閃電攻擊收復失土6000里

手遊上大師！周杰倫秀《激鬥峽谷》牌位：哥玩了3600場...稱職代言人

貝莉莓18禁銷魂語音曝光…配音hgame「要做嗎」　粉絲暴動進攻

市場賣冰棒「1枝1元」！他結帳聽價格傻了：祝你全家健康

富邦王牌江少慶領軍　強碰統一不敗羅昂

迎來夏日尾聲《萊莎的鍊金工房3》　預告2023年2月推出

王定宇認錯了！「有取用他人圖像」刪胡椒蝦照道歉

烏克蘭反攻奏捷　俄羅斯稱對前線大規模空襲

薔薔「首次同框生母」淚崩！ 　薔媽吐內心話：不想孩子受苦

政治熱門新聞

王定宇蝦子圖「拿店家授權」遭打臉　徐巧芯又抓一張

被指胡椒蝦盜圖　王定宇認錯道歉

柯文哲轟擋疫苗　陳時中：被講到這樣「有點心冷」

無罩女強行搭車狂吼「奴隸才要戴口罩」

北市選戰「棄保」成關鍵？　黃珊珊酸藍綠「沒出息」：掛個旗就想要票

即／綠營台中議員參選人酒駕　宣布：退選退黨

陳時中、蔣萬安如同石門水庫　他教黃珊珊1招破解：可領先10個百分點

周玉蔻嗆慈濟！　黃珊珊批側翼「適得其反」：台灣人會相信誰？

藍綠夾殺求生存　黃珊珊曝「勝選方程式」：只能含淚投票城市不會進步

最後一份大禮！王世堅8年質詢送禮無數　柯文哲最愛禮物是「它」

慈濟曝「買BNT內幕」　打臉陳時中

吳子嘉籲顏博文「公開名單」：工商大佬親綠還是親藍

柯文哲最後質詢落幕！2件事讓他難忘：希望台灣因為我們變得更好

賴品妤、黃捷COS「間諜家家酒」　吸3.2萬網友按讚

更多熱門

相關新聞

王定宇蝦子圖「拿店家授權」遭打臉　徐巧芯又抓一張

王定宇蝦子圖「拿店家授權」遭打臉　徐巧芯又抓一張

民進黨台北市長參選人陳時中陷入「滷肉飯盜圖」風波，同黨立委王定宇也被抓包盜用胡椒蝦圖。對此，王定宇解釋有跟胡椒蝦店家拿到授權，卻被網友打臉照片是旅客拍的，跟店家無關。事後，王定宇又被挖出7月時的宵夜文使用他人圖片。

王定宇遭指「胡椒蝦照也盜圖」　喊冤：第一句就寫哪家

王定宇遭指「胡椒蝦照也盜圖」　喊冤：第一句就寫哪家

遭盜圖討論度破表！部落客「做1事」網讚爆

遭盜圖討論度破表！部落客「做1事」網讚爆

滷肉飯盜圖風波！他喊「老闆傳的照片」　團隊急澄清

滷肉飯盜圖風波！他喊「老闆傳的照片」　團隊急澄清

他酸陳時中團隊此時盜圖：著作觀念差

他酸陳時中團隊此時盜圖：著作觀念差

關鍵字：

胡椒蝦道歉盜圖楊丞琳

讀者迴響

熱門新聞

妹子為何暈8+9？　他列舉6大強項：在女生眼中全是優點

英女王國葬也有黑名單　3個國家禁止參加

5款iPhone舊機更新iOS 16　電池續航大提升

咬鄰居仍堅持養 女主人被比特犬咬死

網轟「販毒詐騙惡劣至極」　鳳梨認：一直都在彌補

台南牛稠子車站遭裸拍入侵　里長不忍了

更新到iOS 16也沒用　電池百分比這四種機型不適用

iOS 16新增「2隱藏功能」　網實測嗨了

梅花甩尾大雨北台　南瑪都恐明誕生

阿斌「我沒了聲音」停工養病！　茄子蛋傳解散公司曝狀況

即／大樂透1億一注獨得　獎落高雄

廖老大加盟店遭負評灌爆！業者：心好累

王心凌低調返台「機場被目擊」！　IG曬奢華隔離餐

房東最愛「房客職業」竟是它！

即／國道5車連環撞　他下車被撞不治

更多

最夯影音

更多
張翰「手抓女演員胸口」再挨轟！　網批「性騷擾」張鈞甯疑也遭殃

張翰「手抓女演員胸口」再挨轟！　網批「性騷擾」張鈞甯疑也遭殃
試駕名車飆速140公里　自撞路樹前座2男不治

試駕名車飆速140公里　自撞路樹前座2男不治

薔薔「首次同框生母」淚崩！ 　薔媽吐內心話：不想孩子受苦

薔薔「首次同框生母」淚崩！ 　薔媽吐內心話：不想孩子受苦

女玩水上摩托車遭水柱沖傷　裝人工肛門！揪出教練無照

女玩水上摩托車遭水柱沖傷　裝人工肛門！揪出教練無照

許維恩比基尼激吻王家梁　遭酸「適合拍A片」高EQ回應

許維恩比基尼激吻王家梁　遭酸「適合拍A片」高EQ回應

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【最高折200】喵汪月光趴

【最高折200】喵汪月光趴

毛孩月光趴踢來囉！9/1-9/30毛毛商城滿額最高折200，單筆999元以上再送50元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面