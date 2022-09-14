ET專訪／支持者送「小豬撲滿」相挺　蔡其昌日跑20行程拼反轉台中

文字：鄧木卿、游瓊華、白珈陽

攝影：鄧木卿

距離年底台中市長選舉僅剩2個多月，民進黨籍參選人蔡其昌挑戰不敗女王、現任市長盧秀燕，但蔡仍深具信心，他接受《ETtoday東森新媒體》專訪時表示，日前收到一名神秘支持者贈送的小豬撲滿，當中有滿滿銅板及一張千元鈔，讓他深受感動及鼓勵，也強調自己連任5屆立委，2020立委得票率更是全國男性最高者，代表著自己的做事能力傑出。

▲蔡其昌手中拿著神祕支持者給的小豬撲滿，直言對他是一個非常大的鼓勵，更提醒很多市民對他有很深的期待。（圖／記者鄧木卿攝）

▲神秘男子日前悄悄拿著小豬撲滿到蔡其昌造勢場合，表達對蔡其昌的支持。（圖／記者鄧木卿攝）



蔡其昌指出，日前在大安造勢場演講時，一名神秘男子拿了一個撲滿給助理，轉告「肯定蔡其昌是會做事的人」，沒有留下任何聯絡資訊後就離開。蔡其昌表示，這名支持者或許覺得撲滿硬幣不多，經濟可能也不是很好，就又塞了1、2張千元鈔，但不論金額多少，對自己來說，都是非常大的鼓勵，更提醒很多市民對他有很深的期待，不管做哪一個位置，包括市長，都不能忘記市民的期許。

選戰開始，多個單位公布民調，蔡其昌都落後對手盧秀燕，對此，蔡其昌表示，自己在偏僻海邊連任5屆立委，2020立委得票率還是全國男性最高者，顯示出自己的做事能力，包括他推動大安區自來水普及率從10%提升至逾70%、北堤海釣、海灣繪本館成立等地方建設，這些都受海線居民肯定。

▲蔡其昌日跑20行程拼反轉台中，誓言要握到每一個台中市民的手。（圖／蔡其昌團隊提供）



蔡其昌提到，自己的競選主軸是「行動派」，他現在最迫切的就是跑遍各角落，行銷他這個人、他曾做過的事，當知道的人愈來愈多，他的支持率就會飆升，過往一天工作12個小時，被叫做工作狂，現在已提升到工作魔階段，行程更是最多一天塞到超過20個行程，最大目標就是努力握到每一個人的手。