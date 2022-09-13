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廖老大台南加盟店遭「私訊羞辱」灌負評！金主崩潰：心真的好累

▲▼台灣賽車教父廖老大旗下飲料店旗艦店今日開幕。（圖／記者許權毅拍攝）

▲廖老大的飲料店掀起許多爭議，因此有許多店家被負評洗版。（資料照／記者許權毅攝）

記者柯振中／綜合報導

「賽車教父」廖老大創立手搖飲料店以後，引起正反兩面熱議，也有不少加盟主的店面因此遭到負評洗版。對此，就有受害的業者出面感嘆，無論消費者是否喜歡，他絕對都用心對待，如果不喜歡，可以不用來消費，「隨便的網評一顆心（星）、隨便的私訊辱罵，讓我心好累，真的。」

「廖老大連鎖茶坊-佳里延平店」加盟主12日表示，從開始營業到現在，他絕對用心、無愧於每位消費者，無論喜不喜歡這個品牌，他絕對都用心對待，「但是我覺得心好累。」

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這名加盟主說，不是不能接受建議與批評，但有人是以謾罵、嘲笑及侮辱的言語來私訊，他只是一名單純的加盟主，沒有背景、勢力。或許有人認為，若加盟別的體系，可能結果會比較好，「但是你們知道廖老大做了什麼嗎？？他用心辦捐血活動你們看到了嗎？他做了捐血中心做不到的事你們知道嗎？他幫助無數的浪浪，你們又知道嗎？」

▼有加盟主跳出來，細數廖老大做過的事情。（資料照／記者許權毅攝）

▲▼台灣賽車教父廖老大旗下飲料店旗艦店今日開幕。（圖／記者許權毅拍攝）

這名加盟主指出，廖老大做的這些事情，許多人都不知道，「你們只知道他在幹譙、他沒水準」，媒體的報導也相當過分，好的部分不說，卻不斷顛倒是非，「我就是因為喜歡廖老大的氣魄，所以我加盟創業。有人不喜歡廖老大而對我們出氣，我也是人生父母養的、我也有人疼。」

這名加盟主提到，如果真的不喜歡，可以別來消費，他並沒有強迫，但隨便給予一顆星評價、隨意私訊辱罵，「讓我心好累，真的。」不過，他也說，雖然心很累，仍會保持加盟的初心，希望各界給予建議、鼓勵，「不要再因為廖老大而私訊侮辱。」

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