李鴻淵30分鐘連殺4人！沒打中秒補槍　檢察官求處死刑6大理由曝

記者高堂堯、林冠吟／南投報導

南投康建生技公司7月14日遭前員工李鴻淵持槍進入，行刑式射殺釀成4死1重傷的慘劇，唯一倖存者的創辦人賴敏男，至今更仍在醫院救治當中。南投地檢署也公布6大項對李鴻淵求處死刑的原因，認為其不但事前縝密規劃，更連無辜誤入工寮的賴敏男胞弟賴鋕卿都殘忍殺害，甚至在第一次槍擊賴敏男時發現並未命中，竟追著已經奔逃賴敏男再朝其頭部開槍，其犯罪手段為「最嚴重犯罪」無疑義，可見殺意甚堅，痛批李鴻淵根本視人命如草芥。

▲南投地檢署說明對李鴻淵求處死刑的原因。（圖／ETtoday資料照）



回顧整起事件，2012至2013年時，李鴻淵為康建生技公司生產線員工，不料疑似因操作機械問題與洪姓女課長發生爭執，讓李鴻淵對洪姓女課長而心懷怨恨，並因此被調往園藝課；而2014年，洪姓女課長突遭不明人士遭鐵棍襲擊，頭部嚴重受傷，而且對方還怒喊「我要讓妳死」、「打死妳」等語。洪女懷疑是李鴻淵所為，便對李鴻元提告並求償90萬元，但李鴻淵提出不在場證明，法官判處李鴻淵無罪。事後洪女因擔心被報復離職搬家。

▲格殺第2現場還原！李鴻淵雙手持槍密室轟斃賴彥予。（圖／ETtoday製圖）



李鴻淵也因此事記恨8年，最終在今年7月14日時持槍進入康建生技公司行刑式射殺5人，釀成4死1重傷的慘劇；犯後，李鴻淵還騎著機車逃亡，並躲藏在賴姓友人在台中所開設的養生館夾層中，遭警方逮獲，其落網時更對著媒體高喊，「我要報仇」，如今也遭檢方依殺罪等起訴，並求處死刑，而李鴻淵人至今還被押在南投看守所中。

對此，南投地檢署也在蒐集相關事證後認為李鴻源犯罪手段兇殘冷血、毫無人性，嚴重敗壞社會治安，其犯行確屬公正公約所謂「最嚴重的犯罪」，對其起訴並求處死刑。

▲李鴻淵落網後更對著媒體高喊，「我要報仇」。（圖／ETtoday資料照）



南投地檢署指出，李鴻淵僅因8年前之職場糾紛與後續工作狀況不如己意，竟即萌生殺害前同事含創辦人賴敏男、園藝課課長劉慶杉等5人，且事前縝密規劃復仇計畫，甚且連與其並無宿怨，對著不慎誤入工寮賴鋕卿痛下殺手。警方表示，李鴻淵在行兇前，還先以手銬銬住賴鋕卿及劉慶杉，使2人在遭到殺害前，身心蒙受莫大恐懼，隨後便騎車進入廠區射殺其餘3人。

檢方表示，李鴻淵所射殺的5人中，更有2名女性，為創辦人賴敏男的女兒賴彥予與會計主任張家綺，隨後因聽聞異狀出來查看的賴敏男，驚見女兒已倒臥在血泊之中，已經殺紅眼的李鴻淵竟再次舉槍朝賴敏男開槍，不過第一發子彈並未射中賴敏男，反而射穿辦公室玻璃，賴敏男眼見不敵轉身就逃，李鴻淵見一發未重竟追著賴敏男，再次對其頭部補開1槍，顯見李鴻淵殺意甚堅，視人命如草芥，目無法紀，犯罪手段兇殘冷血，毫無人性，使被害人家屬與至親天人永隔，痛不欲生，並嚴重敗壞社會治安，是李鴻淵所為殺人犯行，確屬公政公約第參編第6條第2項所謂「最嚴重的犯罪」，毫無疑義。

▲南投地檢署檢察官列6大項，曝對李鴻淵求處死原因。（圖／南投地檢署提供）



檢方也說，李鴻淵犯後遭警拘提到案後，更還公然對媒體表示，「我是為了報仇」而犯下本案，得意洋洋且毫無悔意，直到李鴻淵遭檢方聲押獲准後才表露悔意，但其對槍枝來源卻說詞反覆，先是謊稱槍枝是他在高速公路邊坡拾獲，之後再謊稱是在網路上購得。

檢方表示，於本案偵查中，李鴻淵尚未有何實質賠償被害人家屬之舉，難認其對被害人家屬所受痛苦，已盡何等彌補之努力。故檢察官在衡量其犯罪動機、犯罪時所受之刺激、與被害人之關係、犯罪所生之危害、犯罪手段與犯後態度等量刑因子，認為李鴻淵已符合判處死刑之要件，而有受法院判決死刑之高度可能，對其求處死刑，以昭炯戒。