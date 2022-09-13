才歡度愛妻生日！新婚試駕BMW M3竟生死永隔　甜蜜生活照成雲煙

記者沈繼昌、游宗樺、翁子皓／桃園報導

桃園市八德區東勇北路12日晚間8點多，一輛土豪金BMW M3自撞路樹，造成前座林姓駕駛與車行老闆傷重不治，後座林姓駕駛的妻子方女則雙腳骨折被送進加護病房。林姓駕駛的臉書皆是與妻子的甜蜜生活，而方女甚至近日才剛過完生日，兩人開開心心到車行試駕，如今卻天人永隔，令人不勝唏噓。

▲BMW M3車禍奪2命，夫妻從此天人永隔。（圖／記者游宗樺攝）

29歲林男與26歲的方女為新婚夫妻，12日晚間在林姓車行老闆的陪同下，試駕新車價558萬起的土豪金BMW M3，離開車行約850公尺後，不明原因自撞路樹，坐在前座的林姓老闆、林姓駕駛經搶救後仍宣告不治，妻子方女雖意識清醒，但雙腳骨折，夫妻2人從此生死永隔。

林姓駕駛臉書最後一篇PO文停在8月6號，是方女的生日照，兩人才剛慶祝完生日不久，卻遭遇死劫，讓人嘆息。此外，臉書上也充滿著2人的甜蜜照，紀錄著新婚生活的種種，照片中可以看到夫妻倆吃著大餐、一起到龜山島賞鯨、在墾丁騎馬、在農場摘草莓等等，簡直是對令人稱羨的神仙眷侶，如今林姓駕駛離世留下重傷的新婚妻，過往美好共遊的景象再也見不到。

據查，事發地點距離車行車庫僅850公尺遠，以一般時速開車車只需2分鐘，而東勇北路因路闊又筆直，許多開豪車的車主都喜歡在該條馬路上競速，還被網友戲稱為「東勇賽道」。而這台肇事車輛被拖走時，時速表上的紅針仍停在140，顯示事發當時時速相當驚人。