　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

亞洲首例！興大進駐南投中興新村　循環經濟研究學院今揭牌

▲中興大學進駐南投中興新村，循環經濟研究學院今揭牌。（圖／蔡培慧競選總部提供）

▲中興大學進駐南投中興新村，循環經濟研究學院今揭牌。（圖／蔡培慧競選總部提供）

記者高堂堯／南投報導

中興大學分校進駐南投中興新村，相關準備工作和校舍整建工程正如火如荼進行，亞洲第一個「循環經濟研究學院」則在今天正式揭牌運作；興大校長薛富盛表示，南投校區規劃以採分區分期進駐，今年啟動中興新村轉型「大學城」的首部曲，明年還將啟動第二階段進駐，期盼創造共享共榮的「雙興」願景。

興大今天舉辦南投校區進駐暨循環經濟研究學院揭牌典禮，由校長薛富盛主持，總統蔡英文、行政院秘書長李孟諺、政委張景森、教育部部長潘文忠、國發會主委龔明鑫、南投縣秘書長洪瑞智、前行政院中辦執行長蔡培慧，及正瀚生技董事長吳正邦、正隆總經理張清標、台積電處長張孟凡、博府智造董事長陳朋馳等產業代表，以及在地關心的南投民眾都共同出席見證。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲興大循環經濟學院揭牌運作，總統蔡英文出席致賀。（圖／蔡培慧競選總部）

▲興大循環經濟學院揭牌運作，總統蔡英文出席致賀。（圖／蔡培慧競選總部）

薛富盛致詞時說，興大南投校區以中興新村南核心為主，9月份已進駐2學院2研究中心、220名教職員生，包括循環經濟研究學院、創新產業暨國際學院、產學研鏈結中心、環境教育暨環境永續科技研發中心，其中循環經濟學院首批90位碩博士生已於9月5日開學上課。

薛富盛指出，循環經濟研究學院是今年新成立的國家重點領域研究學院，也是亞洲首創，主要聚焦於新農業、智慧科技，以及綠色半導體3大重點領域，與正瀚生技、台積電、中鋼、全宇生技、正隆、新川創新、友達、秀傳紀念醫院、台茂奈米生化、雷應科技、博府智造、台灣彩光、矽品、采威、智勝、漢翔等大型企業共同合作，特別著重產業永續發展與淨零碳排為導向的專業學院，希望透過產學專題合作，培育產業創新技術的研發人才。

▲▼中興大學循環經濟研究學院外觀。（圖／南投縣政府提供）

▲▼中興大學循環經濟研究學院外觀。（圖／南投縣政府提供）

▲中興大學進駐南投中興新村，循環經濟研究學院今揭牌。（圖／蔡培慧競選總部、南投縣政府提供）

總統蔡英文致詞時表示，興大成立的循環經濟學院，不僅結合產業共同打造「2050淨零碳排」國家隊，在台灣面對全球永續的發展趨勢，以及綠色供應鏈的產業需求上，更是推動減碳、建構產學合作的最佳典範。

薛富盛說明，明年的第二期進駐包括9個專業學院與中心，以及方舟植物園、昆蟲博物館、運動體育活動區等；同時以歐美大學城的概念，在保留白牆紅瓦、低樓層的景觀特色下，全區導入智慧管理與再生能源，未來無論是運動場域或展覽場館，都將成為在地居民生活中的一部分。

洪瑞智指出，縣府已在都市計畫、建築管理及文化資產保存等方面盡力提供協助，讓興大在進駐中興新村的第一期計畫達標，期盼校方未來儘速落實一、二期進駐目標，縣府將持續在各方面予以支持，帶動中興新村風華再現。

►只要1980元！住台北喜來登大飯店、吃十二廚下午茶，隔天爽玩宜蘭

► 網友高回購平口褲！讓女生無法抵抗的男性單品

ET快訊
帥氣老闆陪試駕BMW M3慘亡！哥殯儀館認完屍　含淚凝視椎心
女大生烤肉引惡火罹難！一開學就永遠缺課　師哽咽：赴日遊學夢碎
快訊／Loco宣布結婚！　交往2年確信「就是要娶她」
火車太滿改搭客運！輔大2學生救回統聯司機　他還原「關鍵時刻」
王定宇「胡椒蝦照也盜圖」糗大！　護理師笑了

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

基隆狗狗森友會碧砂漁港大會師　林右昌：打造寵物友善城市

15歲姪子染疫亡100天！名編劇「心痛發聲」：月圓人不圓

滑IG「2詭異功能」妹子怕爆！眾人見1設定也驚：感覺被看光

王定宇「胡椒蝦照也盜圖」糗大！　護理師笑：民進黨整組怎麼了

高雄連4天爆登革熱！前鎮群聚再增「已10人確診」　周志浩急赴現場

亞洲首例！興大進駐南投中興新村　循環經濟研究學院今揭牌

掌握「選購3技巧＋冷凍保存2妙方」　隨時都可品嚐盛夏檸檬味

小一新生上學2周頻闖禍！座位發配邊疆…媽傻了　醫：不正視更慘

2022郵輪產業國際論壇　林右昌：1年暖身準備，2年振興復甦

上班聽到低鳴聲！妹子這部位突被「姊夫」震一下　當場嚇壞了

虱目魚跌價！仍堅持260元　阿堂鹹粥老闆：會繼續漲

楊丞琳甩海鮮風波「練舞到受傷」　腳趾纏繃帶仍滲血..赤腳上台

一拳超人當街打趴親妹！ 台中深夜驚動10警車衝場

不要命！大豹溪烤肉遇洪水 急流中收帳遭吼「人命要緊」

大豹溪烤肉急流吞帳篷！　 女勸別收東西：人命要緊

對決！教授見獼猴站車頂　掃把「開無雙狂揮」驅趕

重機4貼狂飆台61線　2幼童竟沒戴安全帽

非洲「兇猛路障」釀塞車 23隻獅子慵懶慢逛大街

潘瑋柏《披荊斬棘》狂吃28道菜　偷夾別人的..還跟吳建豪搶冰淇淋XD

國中妹貪快跨越分隔島！　害重機騎士撞上滑行30M

基隆狗狗森友會碧砂漁港大會師　林右昌：打造寵物友善城市

15歲姪子染疫亡100天！名編劇「心痛發聲」：月圓人不圓

滑IG「2詭異功能」妹子怕爆！眾人見1設定也驚：感覺被看光

王定宇「胡椒蝦照也盜圖」糗大！　護理師笑：民進黨整組怎麼了

高雄連4天爆登革熱！前鎮群聚再增「已10人確診」　周志浩急赴現場

亞洲首例！興大進駐南投中興新村　循環經濟研究學院今揭牌

掌握「選購3技巧＋冷凍保存2妙方」　隨時都可品嚐盛夏檸檬味

小一新生上學2周頻闖禍！座位發配邊疆…媽傻了　醫：不正視更慘

2022郵輪產業國際論壇　林右昌：1年暖身準備，2年振興復甦

上班聽到低鳴聲！妹子這部位突被「姊夫」震一下　當場嚇壞了

祝賀貝里斯獨立日　賴清德曝兩岸關係：捍衛主權、維護民主不退縮

9m88認剛出道「很不可一世」　3年後洩「灰心」狀態

快訊／宜蘭新果菜市場攤位起火！消防迅速灌救撲滅

第2代TOYOTA C-HR換上「省油新引擎」！空間變大搭上動感外型

OMG號召員工響應食物資源不平等　「OMG永續食物，惜食孤O計劃」起跑

不配合就抓去關！「檢座」恐嚇老婦領150萬　警準備假鈔票逮人

日本最高齡男人瑞逝世　享嵩壽112歲！16日將公布新最年長男性

李沛旭閃婚2個月曝「母妻真實相處」　婆媳出問題＝男人有問題

瞬移西班牙渡假！開箱屏東最新「海上教堂」咖啡、挑高式宮殿美翻

帥氣老闆陪試駕BMW M3慘亡！哥殯儀館認完屍　含淚凝視椎心父

公車「砰一聲」慘撞瑪莎拉蒂！　司機恍神闖禍嚇壞：要賠多少

生活熱門新聞

「超強運5星座」中秋過後旺到爆

台灣3年沒颱風假　日本「軌跡分析圖」讓網看傻

肉肉女藏5大優點！「這些星座男」特別愛　超羞原因曝

「LINE太胖」超佔記憶體！他教1招瘦身大法

將三颱共舞！9縣市豪大雨　南瑪都估今生成

男友烤肉拒幫剝蝦！她逼下跪：送哀鳳14才原諒

妹子為何暈8+9？　他列舉6大強項：在女生眼中全是優點

快訊／陳時中「滷肉飯文」爆盜圖！部落客回應了

快訊／今增46795例本土「時隔83天以來新高」

一票用戶衝iOS 16　「正反心得」曝光！

今本土+46795！各縣市確診分佈曝

刺青爸陪女兒寫作業！突秀1手勢嚇壞網

粗工嘆日薪3千沒人做！同行揭血汗數字打臉

今將三颱共舞！颱風製造機趕進度　後期更熱鬧

更多熱門

相關新聞

食蟻獸脫逃怎生存　答案驚訝學者

食蟻獸脫逃怎生存　答案驚訝學者

臺北市立動物園人工繁殖的食蟻獸「小紅」，兩年前帶著寶寶翻柵欄逃出園區，寶寶當天就被尋獲，但小紅竟然獨自在野外存活灣個月才被找到。中興大學近日就揭開小紅的存活秘密，發現牠以中南美白蟻的親戚「小象白蟻」為食，校方研究也登上國際期刊。

暢遊綠色隧道！南投眷村美食饕客最愛

暢遊綠色隧道！南投眷村美食饕客最愛

孟母抱「租不如買」心態！　催生台中南區「三獨套房」交易夯

孟母抱「租不如買」心態！　催生台中南區「三獨套房」交易夯

男大生「剪陰毛+偷拍」送性平會　學姊開罵判無罪

男大生「剪陰毛+偷拍」送性平會　學姊開罵判無罪

全台大學學費漲幅前10名！1國立大學上榜

全台大學學費漲幅前10名！1國立大學上榜

關鍵字：

中興新村中興大學循環經濟研究學院

讀者迴響

熱門新聞

精準預言女王離世！他預測「查爾斯三世駕崩時間」

29歲男BMW自撞2死！爸曝「兒打零工」：想買二手車代步

永和分屍案傳靈異！　「開天眼攝影」驚見死者就在哥哥身邊

通緝犯出席亡父葬禮　被警擊斃

房東最愛「房客職業」竟是它！

棒棒堂富少Monkey「新歡是涉毒網美」！曾藏1級毒品

陪試駕BMW M3喪命　合夥麻吉悲慟哀悼

桃園BMW跑車自撞「包樹」　2人無呼吸心跳

屁孫活生生把阿嬤勒到窒息　拍攝者不救還冷笑

蘋果官方認證無殘值！兩款熱銷機被踢出舊換新名單

「超強運5星座」中秋過後旺到爆

家產2兆台幣…賭王千金點頭嫁消防員男友

短褲妹國道路肩爽遛狗！原因曝網拳頭硬了

YTR金針菇「3人烤肉組」售2199！網紅整坨吐掉：吞不下去

超級路霸一停700天！今遭拖吊

更多

最夯影音

更多
虱目魚跌價！仍堅持260元　阿堂鹹粥老闆：會繼續漲

虱目魚跌價！仍堅持260元　阿堂鹹粥老闆：會繼續漲
楊丞琳甩海鮮風波「練舞到受傷」　腳趾纏繃帶仍滲血..赤腳上台

楊丞琳甩海鮮風波「練舞到受傷」　腳趾纏繃帶仍滲血..赤腳上台

一拳超人當街打趴親妹！ 台中深夜驚動10警車衝場

一拳超人當街打趴親妹！ 台中深夜驚動10警車衝場

不要命！大豹溪烤肉遇洪水 急流中收帳遭吼「人命要緊」

不要命！大豹溪烤肉遇洪水 急流中收帳遭吼「人命要緊」

大豹溪烤肉急流吞帳篷！　 女勸別收東西：人命要緊

大豹溪烤肉急流吞帳篷！　 女勸別收東西：人命要緊

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【最高折200】喵汪月光趴

【最高折200】喵汪月光趴

毛孩月光趴踢來囉！9/1-9/30毛毛商城滿額最高折200，單筆999元以上再送50元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面