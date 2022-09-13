亞洲首例！興大進駐南投中興新村　循環經濟研究學院今揭牌

▲中興大學進駐南投中興新村，循環經濟研究學院今揭牌。（圖／蔡培慧競選總部提供）

記者高堂堯／南投報導

中興大學分校進駐南投中興新村，相關準備工作和校舍整建工程正如火如荼進行，亞洲第一個「循環經濟研究學院」則在今天正式揭牌運作；興大校長薛富盛表示，南投校區規劃以採分區分期進駐，今年啟動中興新村轉型「大學城」的首部曲，明年還將啟動第二階段進駐，期盼創造共享共榮的「雙興」願景。

興大今天舉辦南投校區進駐暨循環經濟研究學院揭牌典禮，由校長薛富盛主持，總統蔡英文、行政院秘書長李孟諺、政委張景森、教育部部長潘文忠、國發會主委龔明鑫、南投縣秘書長洪瑞智、前行政院中辦執行長蔡培慧，及正瀚生技董事長吳正邦、正隆總經理張清標、台積電處長張孟凡、博府智造董事長陳朋馳等產業代表，以及在地關心的南投民眾都共同出席見證。

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▲興大循環經濟學院揭牌運作，總統蔡英文出席致賀。（圖／蔡培慧競選總部）

薛富盛致詞時說，興大南投校區以中興新村南核心為主，9月份已進駐2學院2研究中心、220名教職員生，包括循環經濟研究學院、創新產業暨國際學院、產學研鏈結中心、環境教育暨環境永續科技研發中心，其中循環經濟學院首批90位碩博士生已於9月5日開學上課。

薛富盛指出，循環經濟研究學院是今年新成立的國家重點領域研究學院，也是亞洲首創，主要聚焦於新農業、智慧科技，以及綠色半導體3大重點領域，與正瀚生技、台積電、中鋼、全宇生技、正隆、新川創新、友達、秀傳紀念醫院、台茂奈米生化、雷應科技、博府智造、台灣彩光、矽品、采威、智勝、漢翔等大型企業共同合作，特別著重產業永續發展與淨零碳排為導向的專業學院，希望透過產學專題合作，培育產業創新技術的研發人才。

▲▼中興大學循環經濟研究學院外觀。（圖／南投縣政府提供）

總統蔡英文致詞時表示，興大成立的循環經濟學院，不僅結合產業共同打造「2050淨零碳排」國家隊，在台灣面對全球永續的發展趨勢，以及綠色供應鏈的產業需求上，更是推動減碳、建構產學合作的最佳典範。

薛富盛說明，明年的第二期進駐包括9個專業學院與中心，以及方舟植物園、昆蟲博物館、運動體育活動區等；同時以歐美大學城的概念，在保留白牆紅瓦、低樓層的景觀特色下，全區導入智慧管理與再生能源，未來無論是運動場域或展覽場館，都將成為在地居民生活中的一部分。

洪瑞智指出，縣府已在都市計畫、建築管理及文化資產保存等方面盡力提供協助，讓興大在進駐中興新村的第一期計畫達標，期盼校方未來儘速落實一、二期進駐目標，縣府將持續在各方面予以支持，帶動中興新村風華再現。