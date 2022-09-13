iPhone 14預購量不如前代　通路分析：iPhone 13系列將一機難求

▲蘋果iPhone 14。（圖／路透）

記者陳俐穎／綜合報導

終於等到蘋果iPhone 14新機正式亮相，短短連假四天，不僅各大通路預購一空，連官方9日晚間八點開放預訂，首批取機的額度也早早完銷，不過通訊產商傑昇通信發現，與前代相較，iPhone 14的預購量較低，也帶動iPhone 13系列的尾盤拉高。

今年與過往不同的是，雖然iPhone 14系列新機預購熱度相當高，但若與去年iPhone 13上市時的預購量相較，傑昇通信坦言，iPhone 14新機預購仍稍嫌不足，對比iPhone 13未有明顯升級，而新機的官方售價平均漲幅約6%，且以iPhone 14（128GB）漲12%最多，使得原本預計花27,900元購入新機的果粉，則改買目前空機價28,390元，三鏡頭的iPhone 13 Pro（128GB）。

傑昇通信更進一步提到，過往蘋果官方新機發表後，下架前代旗艦機的銷售模式，傑昇通信統計連假四天iPhone 13系列銷售排行，仍以與新機價差較大的iPhone 13（128GB），以及性價比較高的13 Pro以上機型，拉尾盤再衝一波銷量，預期九月底前iPone 14新機尚未到手，iPhone 13各系列機型也一機難求。