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iPhone 14開賣倒數！各大電信排隊、申辦活動盤點

▲▼iPhone 14及iPhone 14 Plus。（圖／蘋果官網）

▲iPhone 14及iPhone 14 Plus。（圖／蘋果官網）

記者陳俐穎／綜合報導

iPhone 14明日將開賣！除了iPhone 14 Plus之外，其餘三款機型包含iPhone 14、iPhone 14 Pro、iPhone 14 Pro Max都將與果粉見面，目前各家電信業者也推出開賣好康活動，可以給想購買的果粉一個參考。

中華電信

中華電信每年都會吸引排隊人潮，而今年中華電信推出的活動則為前80名排隊客戶享3,600元優惠券，前10名再加碼送AirPods Pro(價值7,990元)，民眾只要於2022年11月30日前持優惠券至中華電信門市購買iPhone 14全機型任一款，無論新申辦、攜碼、續約精采5G購機方案均可使用優惠券。

中華電信表示，明日上午8時起發放3600優惠券予東區服務中心前80名排隊客戶，攜碼、續約或新申辦精采5G購機資費方案，每一中華電信行動門號限辦一門客戶，每人限領一份，每張優惠券限折抵一次，最低折至0元止，且不得要求折抵其他商品、折換現金或更換其他贈品。

遠傳

明日上午9時將在三創生活園區的遠傳台北資訊園區門市舉辦開賣會，當天8時開始發放號碼牌，前50名排隊民眾，只要申辦遠傳心5G 999以上資費，就享128G直接免費升級256G容量，加量不加價，搶得頭香民眾再享驚喜好禮，加碼送iPad Air一台。

不僅辦門號有優惠，今年也特別針對購買空機排隊民眾加碼好禮，當天前20名購買iPhone 14系列空機用戶也享2,000元的原廠配件購物金，現場就可以挑選喜歡的原廠配件帶回家。此外，現場排隊辦門號前50名及買空機前20名，都再加碼送價值2,180元的七合一充電器。

▲iPhone 14 Pro。（圖／蘋果）

▲iPhone 14 Pro。（圖／蘋果）

台灣大

11月30日前申辦台灣大1,399元以上指定專案搭配iPhone 14系列，有機會抽中1台特斯拉Model 3，還有宏佳騰智慧電車(共14台)。此次台灣大沒有舉辦排隊活動，不過9月16日開賣當天另將邀請14位「我的VIP」忠實果粉到場。

到場果粉可享有加碼送Apple Watch Series 8給申辦指定專案的VIP用戶，並從VIP用戶中抽出3位，再送iPhone 13(128G)，最後是抽AirPods Pro、HomePod mini、MagSafe磁吸充等好禮。

亞太電信

亞太電信將於當天上午10點在Gt智慧生活台北三創門市舉辦首賣會，限時限量大方送，前20名排隊果粉，通通享有指定專案價最高現折2萬元超狂優惠，及MagSafe充電器、備份豆腐頭及無線行動電源三合一配件。

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