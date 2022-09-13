陪試駕BMW M3喪命！車行老闆是帥氣陽光男　合夥麻吉悲慟哀悼

記者黃宥寧／桃園報導

桃園市八德區東勇北路12日晚間8時許發生一起死亡車禍，林姓車行老闆陪林姓夫婦客戶試駕新車價558萬起的土豪金BMW M3，剛離開車行約850公尺後，不明原因自撞路樹，釀2死1傷。林姓車行老闆合夥人接到死訊，難過地在臉書寫下25字來不及完成的「承諾」，也放上2人帥氣背影合照，字句充滿悲痛，令人鼻酸。

31歲林姓車行老闆陪林姓夫妻上路試車，自己坐在副駕，不料途中車輛不明原因自撞路樹，導致他全身多處骨折，當場失去生命跡象，而要價不菲的BMW M3，也因「包樹」撞爛，左側車身嚴重凹陷、變形，時速指針還停在140公里，後座的方女，被發現時躺在後座、雙腳骨折，這起嚴重車禍也釀2死1傷悲劇。

▼BMW M3車禍奪2命，指針儀錶板則停在140公里。（圖／記者沈繼昌翻攝）

從林姓老闆臉書看得出他相當熱愛車子，與周姓麻吉在桃園合夥開車行，合夥人稍早也在臉書難過寫下：「不是說好房子要買在我旁邊嗎，住一起嗎，我真的沒辦法接受」最後放上2人帥氣背影合照。

外表陽光帥氣的林男，臉書最後一篇PO文則停在18小時前，其文章則是將剛入庫汽車相關資訊PO出，讓人感受到他對於車行全心全意投入，但令人遺憾的是竟因陪客人試駕，就此在最愛的車子畫上人生句點。