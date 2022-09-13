轎車撞分隔島「烏龜翻」　駕駛辯撿拾掉落物釀禍...驚人酒測值曝

▲潘男酒駕自撞中央分隔當場烏龜翻。（圖／桃園警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

45歲潘姓男子12日駕駛自小客車疑因不勝酒力，失控撞分隔島翻覆車道，潘男受控翻覆車內，警方獲報立即趕抵現場將潘男自車內拖出，並進行周邊交通管制。所幸潘男僅受些微擦傷，自稱因撿拾掉落物品才失控，但警方聞到他身上濃濃酒味，經實施酒精測試，測試值為0.79已觸犯公共危險罪，全案依法移請偵辦。

▲被撞分隔島電桿有明顯撞痕。（圖／桃園警分局提供）

警方表示，昨日下午3時許，潘姓男子自工地下班後駕駛自小客沿桃園區國際路往文中路方向行駛，行經國際路與延壽街口時，不慎失控自撞中央分隔島後翻覆在車道上，人受困車中，桃園警察分局龍安派出所及桃園交通中隊接獲民眾報案，立即趕抵現場救援，並進行路段封鎖及疏導。

▲▼警方將受困車內駕駛救出，並將車輛翻正排除事故。（圖／桃園警分局提供）

員警將潘男拖出車外，幸好他僅臉部有輕微擦傷，他說是因物品掉落，準備要撿拾才會不小心撞上分隔島，員警聞到他身上有濃厚酒味，潘男表示在工地有喝6瓶啤酒，經實施酒精測試，測試值為0.79Mg/L嚴重超標，已觸犯公共危險罪，全案依法移請桃園地檢署偵辦。警方呼籲民眾飲用含酒精飲料後，切勿駕駛動力車輛，以免造成自身及他人危險。