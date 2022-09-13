「30分鐘聯繫不上我就報案」！法官登山失聯　今加派7人上山搜救

▲北院法官陳伯均登山失聯，今加派7人上山搜救 。（圖／記者哈勇嗄奧翻攝）

記者鄧木卿、哈勇嘎奧、陳韻如／台中報導

台北地院法官陳伯均11日帶著妻小到台中市和平區池有山登山，不料回程卻迷路，陳男獨自下切找路，卻因此失聯，妻子焦急報案。警消人員獲報後隨即動員4人上山搜救，並在陳男下切點40公尺處發現陳男登山杖，但卻未尋獲他蹤跡，直到今（13）日陳男已失聯2天，台中市消防局再加派4人，連同林務局、保三總隊等共7人上山加強搜救。

據了解，陳男當時帶著妻子及一雙兒女前往登山，卻在三叉營地附近迷路，他立刻決定下切找路，並叮嚀妻子在原地等候，若30分鐘後聯絡不上他，就立即通報119。

直到當日下午4時06分，陳妻遲遲聯繫不上陳男，於是立刻報案，台中市消防局隨即動員4人前往搜救，另請山區協作安置陳男妻小，並於12日護送陳妻3人下山。

▲▼北院法官陳伯均登山失聯，搜救人員在下切處找到登山杖。（圖／記者鄧木卿翻攝）

台中市消防局表示，搜救人員當天在陳男下切處40公尺發現陳男使用的兩支登山杖，但卻未見陳男蹤影，搜救人員持續搜救，但因山區下雨且濃霧，搜救人員擔心裝備不足，今上午6時又再加派4人連同林務局、保三總隊等共7人上山搜救，盼能盡早尋獲失蹤的陳男。