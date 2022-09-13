吳沛憶詫異陳時中團隊盜圖　「真心不懂為何去拿別人照片」

▲民進黨台北市長參選人陳時中團隊爆盜圖，議員吳沛憶也詫異。（圖／陳時中臉書）



記者陶本和／台北報導

民進黨台北市長參選人陳時中12日透過臉書PO出滷肉飯等美食文章，但其中一張照片被質疑盜圖；陳時中團隊表示，確實出現不該有的錯誤，團隊第一時間下架並道歉。對此，民進黨市議員吳沛憶13日表示，她看到新聞有點詫異，不懂為什麼要拿別人的照片，「小編這犯錯一定要道歉，其實我們擺盤也不差吧？下次先跟我說我來幫忙拍照」。

陳時中12日在臉書撰寫「若你問我，什麼小吃富有台灣精神，滷肉飯絕對名列其中 」一文，提及位在萬華一家提供滷肉飯、羹湯等家常料理的店，並讚嘆每道都是令人難忘的家鄉味。

對於被質疑盜圖爭議，陳時中競選團隊發言人林楚茵今天表示，在昨天臉書貼出後，就接到回報，在許多團隊自己拍攝的照片中，確實有一張是用了美食部落客的圖片，經過團隊了解，這確實是圖片編排上面的錯誤，稍後陳時中也會表示相關說法。

林楚茵說明，團隊立即拿下該張照片，也表示歉意，希望直接向部落客說明，強調這是排版過程中，因為小編沒有到現場，在核對哪些食物的照片時，確實出現不應該要有的錯誤。立委郭國文也緩頰說，小編壓力很大，都要核對不同的寫法。

對此，陪同陳時中一起在萬華用餐的吳沛憶表示，阿中團隊未經同意拿別人照片放臉書，這真的不行，她看到新聞也有點詫異，昨天就真的有去吃，而且吃很多。

吳沛憶說，那天一起點了炸物、小菜兩大盤，招牌的滷肉飯、土魠魚羹當然也要有。店家還特別端上一碗蘿蔔，要給阿中好彩頭。

「真心不懂為什麼要去拿別人的照片？」吳沛憶說，小編這犯錯一定要道歉，其實他們擺盤也不差，下次先跟她說她可以來幫忙拍照。

不過，吳沛憶說，最重要的是萬華「家香味食堂」真的好吃，看到照片沒有親自吃到入味不過鹹的滷味、現炸酥脆土魠魚、還有口感綿密滷肉飯，會不會覺得太可惜，「美食拍照完，當然一定要享用啊！」

▼民進黨台北市長參選人陳時中團隊爆盜圖，議員吳沛憶也詫異。（圖／陳時中臉書）

