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快訊／小編發滷肉飯照盜圖　陳時中道歉了：確實是不對

▲▼民進黨台北市長參選人陳時中。（圖／記者許靖騏攝）

▲民進黨台北市長參選人陳時中。（圖／記者許靖騏攝）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨台北市長參選人陳時中12日透過臉書PO出吃滷肉飯等美食的文章，但其中一張照片卻疑似盜圖，引發爭議。陳時中13日上午接受媒體聯訪表示，「很抱歉，我想這樣的誤植確實是我們的不對」，並指已經向該名部落客表達歉意；競選團隊發言人林楚茵也還原過程指，是沒去現場的小編在核對美食照片時，發生誤植，已下架該張照片。

陳時中12日透過臉書撰寫「若你問我，什麼小吃富有台灣精神，滷肉飯絕對名列其中 」一文，提及位在萬華一家提供滷肉飯、羹湯等家常料理的店，並讚嘆每道都是令人難忘的家鄉味，不過其中一張滷肉飯照片使用百萬人氣部落客小可愛阿貴拍攝圖片，遭質疑「盜圖」。

對於被質疑盜圖爭議，林楚茵今天上午在立法院黨團記者會後受訪表示，在昨天臉書貼出後，就接到回報，在許多團隊自己拍攝的照片中，確實有一張是用了美食部落客的圖片，經過團隊了解，這確實是圖片編排上面的錯誤，稍後陳時中也會表示相關說法。

林楚茵說明，團隊立即拿下該張照片，也表示歉意，希望直接向部落客說明，強調這是排版過程中，因為小編沒有到現場，在核對哪些食物的照片時，確實出現不應該要有的錯誤。立委郭國文也緩頰說，小編壓力很大，都要核對不同的寫法。

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ET快訊
快訊／陳時中「滷肉飯文」爆盜圖！　部落客回應了
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