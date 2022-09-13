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戲劇天王江宏恩不忌口甩30公斤　維持四年「不復胖減肥法」！

▲▼日安塑崩錠,江宏恩,瘦身,林襄,專利。（圖／業者提供）

【企劃特輯】

月餅、烤肉、柚子，中秋美食樣樣來，連假大吃大喝後體重又節節升高，不少人開始利用過午不食、168斷食、甚至禁食等方式調整，想藉此達到瘦身效果。但根據專家的研究指出這些飲食方式對於減肥並不完全有效，想減肥減得有效，關鍵是要在對的時機，用到正確的方法，才能事半功倍。曾在三年內狂甩29公斤肥肉的戲劇天王江宏恩，教你如何用真正有效不復胖的方法，健康地瘦回自信身材，不用再靠縮小腹、修圖行走江湖、重新愛上鏡中的自己！

親身見證「塑崩奇蹟」　江宏恩鏟肉30公斤四年沒再胖過　被封「瘦身天王」！

2018年時，江宏恩體重從72公斤一路超標到90大關，在鏡頭前「走針大叔」的模樣嚇傻了一票觀眾！之後他開始積極瘦身，除了少油少鹽的飲食控管、固定運動外，還搭配「塑崩錠」，短短2個月不到就瘦了13公斤，三年總共減去29公斤，減重成果連自己都嚇到！近期廠商出了升級版「日安塑崩錠」江宏恩也愛用，就算為了食譜書瘋狂試菜、跑通告、拍戲，忙到沒時間運動、繼續享受美食，身材依舊不失守，完全沒復胖過！

▲▼日安塑崩錠,江宏恩,瘦身,林襄,專利。（圖／業者提供）

▲▼日安塑崩錠,江宏恩,瘦身,林襄,專利。（圖／業者提供）

現在江宏恩在演藝圈被封為「瘦身大王」、「瘦身活教材」，有不少明星因為他的無私分享也瘦身成功。江宏恩笑說：「以前減肥，只靠節食真的非常痛苦，常常半途而廢；後來遇到銷售百萬盒的塑崩錠，讓我很輕鬆減重外，現在全新升級的『日安塑崩錠』，加入更多專利成份，讓效果更提升，我使用至今已經持續四年了，還能維持這麼好的體態、沒有再復胖過，只要持續使用真的不怕瘦不下來！而且也沒有副作用，所以可以很放心的推薦給想瘦的朋友。」

專業醫師認可！日韓專利成份讓體重管理更有效率

巴西聖保羅大學附屬醫學院王星絜醫師表示，江宏恩分享的日安塑崩錠裡所含的日本專利成份「標靶二型纖維、IMD擊破纖維」，可以擊破體內頑固脂肪與多餘油脂，根據實測持續使用三週後可抑制體內52%脂肪吸收；「專利白腎豆」可以阻斷油脂吸收跟澱粉吸收，高熱量食物吃進身體都感覺像在吃水煮餐，平均每天可降低500-800卡路里的吸收；再加上「韓國專利享瘦菌」，能排除腸道毒素來清宿便。專利成份的互相作用不但可以阻斷脂肪形成、幫助代謝、降低體脂率，讓體重控管更有效率，是非常可行的瘦身方式！

▲▼日安塑崩錠,江宏恩,瘦身,林襄,專利。（圖／業者提供）

▲▼日安塑崩錠,江宏恩,瘦身,林襄,專利。（圖／業者提供）

高效減重方法很重要！「日安塑崩錠」啦啦隊、藝人、美食部落客都推薦！

啦啦隊隊員林襄先前也曾在節目上介紹過自己不忌口都是靠「日安塑崩錠」來維持好身材，現在許多藝人、美食部落客在大啖美食之餘也都會使用日安塑崩錠。除此之外，「日安塑崩錠」有FDA、SGS的認證，比起成份來路不明的瘦身產品來說，可以吃得很安心，目前也在各大屈臣氏均有販售，想要高效減重，用對方法很重要，不妨試試日安塑崩錠打造不易胖體質！

▲▼日安塑崩錠,江宏恩,瘦身,林襄,專利。（圖／業者提供）

▲▼日安塑崩錠,江宏恩,瘦身,林襄,專利。（圖／業者提供）

▲▼日安塑崩錠,江宏恩,瘦身,林襄,專利。（圖／業者提供）

打造不易胖體質「日安塑崩錠」哪裡買？
●官網優惠組：https://ivenor.tw/aj7RX
●momo購物網特惠組：https://chshop.work/cmvjk
●實體門市地址：新北市蘆洲區民族路445號1樓
●門市專線：02-2288-7888
●屈臣氏門市查詢：https://www.watsons.com.tw/store-finder
●LINE 官方帳號：https://lin.ee/aWxdK1b
●客服專線：0800-520-367

https://youtu.be/67AAGx3wRCU

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