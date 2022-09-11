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讓卡路里歸0！不忌口也能瘦的「懶人減肥法」

▲▼讓卡路里歸0！不忌口也能瘦的「懶人減肥法」。（圖／業者提供）

【企劃特輯】

瘦身忌口好痛苦，有時常常忍不了餓破功，但一直忍耐著，也會讓心情跟著憂鬱起來，其實只要用對方法也能大口享受美食，輕輕鬆鬆就能健康瘦下來！先前沈玉琳在YT節目《威廉沈歡樂送》上質問啦啦隊隊員林襄，平常錄影時便當、飲料都照吃照喝，完全不忌口，但身材還是保持得相當好，究竟是為什麼？林襄也大方分享她的「大忙人瘦身法」，也是現在許多藝人都在使用的小妙招。

林襄表示，因為自己不但要錄節目、拍廣告還有啦啦隊，實在沒時間可以去健身，所以透過好友的推薦下使用「日安塑崩錠」來維持自己的S曲線。讓沈玉琳笑說「根本是大忙人、懶人的瘦身法寶！」。

不復胖減肥法！江宏恩鏟肉30公斤被封「瘦身天王」 愛用三年見證塑崩奇蹟

當年在「飛龍在天」中以帥氣外貌擄獲各年齡層女性的江宏恩，中年後身材大走鐘，三年多前一路胖到90大關，變身「肥龍」。江宏恩下定決心將身材變成自己喜歡的模樣。當年遇到了日安塑崩錠的前身「塑崩錠」，不但讓他兩個月便瘦下13公斤，持續至今三年已減去30公斤，完全沒復胖過！江宏恩笑說：「減肥其實很EASY，自從嘗試塑崩錠短短幾個禮拜就有感外，現在的升級版『日安塑崩錠』又加入更多專利成份，讓效果更提升，現在就算工作忙沒空運動、忍不住貪嘴真的都不怕！我都52歲了還能維持這麼好的體態，只要持續使用真的不怕瘦不下來！」

▲▼讓卡路里歸0！不忌口也能瘦的「懶人減肥法」。（圖／業者提供）

超強日韓專利！專利雙纖維對付脂肪 增加腸道瘦菌清理腸道毒素

「日安塑崩錠」的效果可以如此好是因為含有日韓兩國的多種專利成份，首先，日本雙孅博士松谷博士和林原博士所研發的「標靶二型纖維、IMD擊破纖維」，可以擊破體內頑固脂肪與多餘油脂，另外，還有「日本專利白腎豆」可以阻斷油脂吸收跟澱粉吸收，高熱量食物吃進身體都感覺像在吃水煮餐，平均每天可降低500-800卡路里的吸收；再加上「韓國專利享瘦菌」，能排除腸道毒素來清宿便，不但可以幫助代謝，身體機能和體態都能變得很輕盈！

▲▼讓卡路里歸0！不忌口也能瘦的「懶人減肥法」。（圖／業者提供）

▲▼讓卡路里歸0！不忌口也能瘦的「懶人減肥法」。（圖／業者提供）

巴西聖保羅大學附屬醫學院王星絜醫師表示：「標靶二型纖維、IMD擊破纖維因能抑制脂肪囤積、分解頑固脂肪，持續使用三週後可抑制體內脂肪吸收，加上其他專利成份互相作用，能夠3倍阻斷脂肪形成、清理腸道毒素、降低體脂率，打造不易胖體質。」

▲▼讓卡路里歸0！不忌口也能瘦的「懶人減肥法」。（圖／業者提供）

熱銷十年、熱銷超過百萬盒 成份再升級

現在許多美食部落客在大啖美食時也使用日安塑崩錠再也不怕熱量爆表，除此之外，「日安塑崩錠」有SGS的認證，比起成份來路不明的瘦身產品來說，可以吃得很安心，目前也在各大屈臣氏均有販售，想要高效減重，用對方法很重要，不妨試試日安塑崩錠來幫助你成功瘦身吧！

▲▼讓卡路里歸0！不忌口也能瘦的「懶人減肥法」。（圖／業者提供）

▲▼讓卡路里歸0！不忌口也能瘦的「懶人減肥法」。（圖／業者提供）

打造不易胖體質 「日安塑崩錠」哪裡買？
●官網優惠組：https://ivenor.tw/aj7RV
●EHS東森購物特惠組：https://chshop.work/Xpx5i
●實體門市地址：新北市蘆洲區民族路445號1樓
●門市專線：02-2288-7888
●屈臣氏門市查詢：https://www.watsons.com.tw/store-finder
●LINE 官方帳號：https://lin.ee/aWxdK1b
●客服專線：0800-520-367

https://youtu.be/67AAGx3wRCU

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