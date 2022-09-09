拿鐵、霜淇淋買1送1！4大超商「中秋限定優惠」快收　美式下殺22元

▲4大超商中秋優惠一次看。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠、周姈姈／台北報導

中秋連假正式開跑了，《ETtoday新聞雲》整理4大超商祭出的「中秋限定優惠」，不僅能爽喝指定大杯拿鐵、霜淇淋不限口味買1送1，加碼還有大杯美式下殺最便宜只要22元就能買到，咖啡控想囤就趁現在。

●7-11

7-11即日起至9月13日於全門市祭出「CITY CAFE大杯美式6杯優惠價176元」、「CITY CAFE大杯拿鐵6杯優惠價221元」，平均下來各只要29元、37元，且還有「滿額折百」活動，OPEN POINT會員購買全店指定商品不限支付工具，消費滿200元現折25元、滿400元折50元，以此類推，最高可享滿711元現折100元優惠。

OPEN POINT行動隨時取則加碼祭出「CITY系列指定飲品組合優惠價666元」，品項有CITY PRIMA精品拿鐵12杯、CITY CAFE特大杯美式20杯、CITY CAFE大杯拿鐵18杯、CITY CAFE脆酷摩卡14杯、CITY PEARL黑糖珍珠撞奶16杯以及CITY TEA現萃茶經典純奶茶或四季春純奶青任選20杯。

●全家

全家即日起至9月11日於全門市祭出「百大指定夯品第3件0元」；9月9日至9月11期間再加碼還有「Let's Café大杯極選拿鐵買1送1（不限冷熱）」、「Fami!ce霜淇淋買1送1（不限口味、全盈+PAY限定）」，以及私品茶濃靜岡抹茶拿鐵、黑松FIN乳酸菌補給飲料、OOHA荔枝乳酸菌氣泡飲、森永質上雪糕香草巧克力風味、翠果子超大葡萄乾、利口樂瑞士爽口糖等也通通有買1送1。

▲OK mart莊園級美式、拿鐵爽喝買2送2。

●萊爾富

萊爾富即日起至9月20日祭出會員限定「大杯美式買49杯送49杯」、「大杯拿鐵買49杯送40杯」共2大優惠，且不限冰熱，若用HiPay綁聯邦信用卡結帳，再加碼送3杯，換算下來爽喝大杯美式只要22元、大杯拿鐵29元。

●OK mart

OK mart即日起至9月12日於全門市祭出「大杯莊園級美式／拿鐵同品項買2送2」優惠，期間再加碼喝「西西里咖啡」、「西西里氣泡咖啡」第2杯只要半價，還有19元香草霜淇淋等吃，提醒活動為會員獨享。

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