男子送女友353萬豪車「分手要求歸還加利息」　法院判支持原因曝

▲一名男子交往期間送女友一輛豪車，分手後卻要求返還。（示意圖／翻攝自pexels）



圖文／CTWANT

情侶間交往的花費，分手之後通常不會討回，不過中國廣東韶關有一對情侶，張姓男子和李姓女友談戀愛時為對方買了一輛79萬人民幣（約353萬新台幣）的豪車，分手後他提出要回車輛和利息，但李女拒絕歸還，雙方對簿公堂，判決結果也出爐了。

張男在交往時為李女買了一輛79萬人民幣的車，註冊登記在女方名下，但後來2人分手，張男要求對方歸還車輛，怎料李女稱當初是贈予，不願意歸還，氣得他一狀起訴前女友，除了歸還車款並支付利息，同時向法院提供《代付款證明》，上面都有2人的簽名，而女方提供的聊天紀錄，無法證明車輛是贈予。

法院審理後認為，張男提交的《代付款證明》中寫明其是代為支付購車款，加上李女提供的聊天紀錄也未明確表示豪車屬於贈予，因此法院支持張男要求返還購車款並支付利息的請求。

對此判決，李女難以接受，表示不服並提起上訴，由於張男提供的證據充分確鑿，沒有任何疑點，屬於借款而不是贈予的定性也十分準確，因此法院審理後維持原判。

消息曝光後，引發討論，有網友支持：「不錯，還是要防著小仙女一手才行」，不過也有人表示，「你怎麼看待男子要回豪車的行為？」、「要回購車款可以理解，還要利息是啥情況？男的莫非在存款？」

延伸閱讀

▸ 韋禮安有結婚念頭 自爆「已經有小孩」

▸ 李易峰爆「極樂選妃」…看謎片照瘋傳 最愛「有孩子的」媽媽味

▸ 英女王逝世／新王開工第一天超鬱卒？ 查爾斯三世「皺眉甩手」下令清走桌面雜物