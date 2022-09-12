林佳龍指侯友宜該對鄭南榕問心有愧　侯競辦批：所謂邪惡正是如此

▲新北市長侯友宜。（資料照／記者湯興漢攝）

記者蘇晏男／新北報導

民進黨新北市長候選人林佳龍今（12日）到鄭南榕紀念館致意，並在致詞時指新北市長侯友宜當年「依法」拘捕鄭，違法民主、自由跟人權，應該問心有愧。對此，侯友宜表示，「我尊重他人的言論自由」；侯友宜競辦則批林為了個人選舉利益，抹黑當年的侯友宜，「所謂邪惡，不正是如此？」

9月12日是社運人士鄭南榕冥誕，林佳龍今上午到鄭南榕紀念館獻花致意，並批評當年拘捕鄭的時任台北市警察局中山分局刑事組組長侯友宜。林佳龍指出，侯友宜曾說自己是奉命行事、依法辦事，問心無愧，也說如果歷史再重新一次，他還是要執行；但林認為，這個講法是錯誤的，是很嚴重的事情。

林佳龍表示，1989年台灣還沒有民主化，還有《動員戡亂時期臨時條款》，當時的法，很多都是威權時期的法，所以「依法」執行，這個法違法民主、自由跟人權，有志於總統大位的人，這種價值觀、認知如果不被檢視，台灣可能在關鍵時刻，可能中國大陸《反國家分裂法》、「國家統一法」執行。

林佳龍又說，姑且不論當時是否有必要採取攻堅、開第一槍的行動，但是侯友宜卻事後被檢視的時候，卻推說奉命行事、問心無愧，「我是建議好好再反思一下」，是問心有愧，「因為是有愧，我們才會檢討改進」。

對此，侯友宜受訪時表示，「我尊重他人的言論自由」。而侯友宜競辦發言人吳亮賢指出，對於鄭南榕事件，侯友宜從第一次參選以來，即不願多提此事，正是不希望再次觸及任何當事者家屬、受傷警消人員及其家屬的傷痛，如今林佳龍為了選舉，一再藉著已逝者進行政治操作，奉勸林佳龍，別忘記自己所說的話，「你先是一個人，才是民進黨的候選人」，不要把選舉的考量，建立在家屬的傷痛以及挑起社會的對立及衝突之上。

吳亮賢說，當年鄭南榕事件，在高檢署要求北市警局執行拘提下，侯友宜當時身為最基層的刑事組長，除了依法執行拘提，最重要的任務更是救人及降低傷亡，因此事先便找了消防隊到場協助，為的就是避免憾事發生，但最後非常不幸，無法將鄭南榕救出來，同時現場還有警、消17人受傷，這對鄭南榕的家屬和現場警消人員及其家屬，都是難以抹滅的傷痛。

吳亮賢表示，在鄭南榕事件後數十年間，未見政治人物以此事連結侯友宜；2006年，侯被拔擢擔任警政署長，期間也未見立委以此事質詢，甚至有民進黨立委質詢時大讚侯友宜「是警界不可多得的人才」，種種過往，顯見外界對於侯從警以來的肯定，但自從2018年侯友宜首次投入選舉，對手即開始以鄭南榕事件做惡意連結，如今4年過後，林佳龍再為了個人選舉利益，抹黑當年身為基層人員的侯友宜，「所謂邪惡，不正是如此？」

至於林佳龍提大陸《反國家分裂法》、「國家統一法」，吳亮賢指出，林佳龍為了個人選舉考量，公開鬼扯在中華民國境內，有人要依《反國家分裂法》、兩法辦事等語，根本是窮盡一切手段，只為抹黑侯友宜。

吳亮賢強調，《反國家分裂法》是中國大陸的法律，「國家統一法」甚至連中國大陸都還沒有正式通過，這與在台灣的中華民國有什麼關係？難道林佳龍認為，台灣會被佔領、早晚會有實施的可能？林佳龍根本是長他人志氣，滅自己威風，毫無志氣且罔顧事實，一味在公眾媒體上信口開河、公然說謊。

吳亮賢表示，林佳龍日前誣指侯友宜4年前沒辯論，隨後被一一鐵證打臉，如今又以一個跟中華民國毫無任何關係的法律，及一個地球上還沒出現的法律，以胡扯的方式抹黑侯友宜，想問林佳龍，「你為什麼那麼愛說謊？」不要再以製造恐慌、散布謠言的方式進行選舉、哄騙民眾，罔顧身為政治人物基本道德責任。

▼林佳龍12日向鄭南榕獻花致意。（圖／林佳龍競辦提供）