徐定禎拚300場問政說明會　承諾長者免費假牙補助

▲徐定禎12日在竹南崎頂舉辦問政說明會，承諾長者免費裝假牙補助。（圖／徐定禎競選總部提供）

記者蔡文淵／苗栗報導

民進黨苗栗縣長候選人徐定禎，今(12)日早在竹南鎮崎頂社區舉辦問政說明會，向鄉親闡述「三大保證、五大願景、十大承諾」的政策規劃，徐定禎承諾補助長者免費裝設假牙。

徐定禎說，苗栗縣內的65歲以上老年人口於2015年突破14%，正式邁入高齡化社會，如今的佔比已經超過18%，很快就會邁入超高齡社會，必須要更全面的照顧縣內的老年人口，讓縣內的長者能夠享有健康、快樂的生活，因此承諾補助縣內65歲以上長者免費裝置假牙。

徐定禎說明，當今中央已有補助中低收入戶長者裝設假牙，許多縣市更加碼補助一般長者假牙裝設。徐定禎承諾，當選後一定會與中央合作，持續為縣內長者謀福利，讓長者生活更好、更有自信。

徐定禎表示，苗栗因為財政破產曾遭到中央政府管控，造福鄉親的福利建設也連帶受影響。他自己有財政管理的專業，並且在擔任頭份市長期間開源節流、讓原本負債6000萬的頭份市庫轉為盈餘逾3億，自己將是最有能力和中央溝通的候選人，三大保證會一一落實，中央和地方要合作拚建設。

徐定禎強調，宣布參選以來就一步一腳印勤走基層，透過面對面的問政說明會向鄉親說明政策願景，規劃要完成300場的問政說明會，走遍苗栗的大街小巷闡明政策規劃，讓鄉親明白徐定禎有能力、有方法、有經驗，徐定禎說，年底選戰不只苗栗縣長要勝選、苗栗隊議員也要全壘打！