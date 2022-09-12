大陸自主研製第二架水陸兩棲飛機「鯤龍」　珠海完成首飛

▲陸兩棲飛機「鯤龍」。（圖／翻攝自央視）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸自主研製的第2架大型水陸兩棲飛機AG600M鯤龍，10日在廣東珠海金灣機場完成了首次飛行試驗。 鯤龍總共投產4架，預計第三架、第四架AG600M飛機將分別於今年11月、明年初進行首飛。

據《中新社》報導，當天9時36分，由機長郭勇冠、副駕駛陳明、空中機械師張雷和機上觀察員馬海軍組成的首飛機組，駕駛著AG600M飛機從珠海金灣機場滑行起飛，在空中平穩飛行22分鐘，完成一系列既定試飛科目後，於9時58分平穩降落，飛機狀態良好，操縱系統正常，各系統運行穩定。

據中國航空工業集團所屬中航通用飛機有限責任公司相關負責人表示，研製批全狀態新構型滅火機共投產4架，此次飛行試驗的AG600M屬該型飛機的第二架。該架飛機自今年3月31日完成機身機翼十字對接及尾翼對接以來，研製團隊克服配套不齊、高溫酷暑、疫情影響、颱風惡劣天氣等多重不利影響，統籌謀劃、精細管理，提前識別風險點，科學排產，推進各項工作。

據悉，該架飛機於7月31日完成聯合全機系統通電檢查及調試；8月15日完成首次發動機試車，隨即開展了低、中、高速滑行；9月6日通過首飛前放飛評審，累計完成滑行5架次、4小時40分鐘，最終實現了首次飛行試驗。