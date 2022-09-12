快訊／周玉蔻開轟證嚴法師　慈濟：對疫苗採購是本著慈悲為懷的心

▲民眾施打疫苗。（示意圖／記者黃克翔攝）

記者皮心瑀／台北報導

慈濟慈善事業基金會執行長顏博文日前透露，去年採買疫苗過程中，政界、工商業界等大老曾致電「別浪費力氣」，引發討論，時任衛福部長的民進黨台北市長參選人陳時中遭受質疑，媒體人周玉蔻則開轟證嚴法師。對此，慈濟基金會12日再度發出新聞稿，強調感謝政府在各項申購流程上依法協助，並稱證嚴法師對疫苗的採購，是本著出家人慈悲為懷的心。

▲慈濟基金會最新聲明。（圖／慈濟基金會提供，點圖可放大）

顏博文日前接受媒體專訪時，稱當時有人以「世紀大騙局」形容慈濟採購疫苗的宣示，更接到許多來自政界、工商業界等大老電話，勸他「買不到的，不要浪費力氣」，原來是許多工商業大老都想買疫苗，卻被政府勸阻或說政府自有安排。

周玉蔻批評，一般社會大眾為什麼也要儍儍的被牽著鼻子尊呼證嚴法師為「上人」？什麼時代了？宗教求真？近幾十年各種新興宗教及所謂法師、媽祖信徒等，在台灣掀起的惡風穢雲，恐怕不是一句「不真」可以形容的。

周玉蔻說，自己從來不認為用「捐款」買來的「慈濟董事」，還早年黨國媒體洗腦出來的社會階級位子，有什麼了不得的，「夠了，那一幫子慈濟人該收手了」。

面對慈濟採購疫苗的過程，陳時中受訪時強調，並沒有阻擋的意思，是因為疫苗販售在國際上都是緊急授權使用，都是以國家為單位，其他有經驗的告訴慈濟有這樣的困難，所以慈濟才跟國家合作，達到國民所需的心聲。