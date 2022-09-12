汽車族注意！車底「這零件」會遭竊…電光一閃6千元就飛了

▲林口某公司車停放路邊，車子零件遭竊。（圖／記者戴上容翻攝）

記者戴上容／新北報導

原物料上漲，汽車零件價格攀升，近來被宵小盯上汽車零件下手。林口某公司員工，上月到新北市林口區工八路牽車時，發現車子突然發不動，經修車廠檢驗發現是要價達6000元、位於汽車底的「觸媒轉換器」遭竊，員工急報警，林口警循線在八里找到38歲陳姓男子，訊後依加重竊盜移請新北地檢署偵辦。

近來因貴金屬等原物料價格上漲，連帶汽車零配件價格攀升，有宵小便盯上由貴金屬製成的汽車零件「觸媒轉換器」，觸媒轉換器安裝於汽車廢氣排放系統中，因為該零件含有鉑、鈀及銠等貴金屬，因此變賣價格高，最高可賣6000元，成為宵小近日下手目標。

▲被宵小竊取觸媒轉換器的車輛。（圖／記者戴上容翻攝）

新北市林口區工八路8月時發生觸媒轉換器遭竊案件，從畫面中可見，有一名男子趁四下無人之際爬進車底，接著直接拿出工具，現場電光火花四濺，不到幾秒鐘，就偷走汽車底部要價6000元的「觸媒轉換器」，被害人是該車輛公司員工，早上要用車時才發現車子發不動，隨即立即報警處理。

警方獲報後，沿線調閱監視器鎖定38歲陳姓男子，並經多日蒐證後，分別向新北地檢署及新北地院聲請拘票及搜索票，於9月8日下午至犯嫌八里住處逮人，警方當場起出作案時穿著的衣物及手電筒，陳男百口莫辯，警方偵詢後依加重竊盜移請新北地檢署偵辦。

▲警方當場起出作案時穿著的衣物及手電筒。（圖／記者戴上容翻攝）