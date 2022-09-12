桃園誠聖宮「曉水珠心靈之旅」　陪同老人度過難忘中秋夜

▲桃園市蘆竹區誠聖宮前廣場昨（11）日晚間上演由公益團體「曉水珠心靈之旅」邀請王中平、方駿、高山峰等藝人演出，吸引滿場老人觀賞。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

由資深藝人周嘉麗號召多名演藝同仁組成公益團體「曉水珠心靈之旅」，11日晚間在桃園市蘆竹區誠聖宮廣場演出，因適逢疫情延宕多時，昨晚雖逢颱風侵襲前夕仍決定照常演出，吸引近千位老人駐足觀賞；主委劉勝全指出，透過公益團體在秋節連假演出，雖有風雨但看到老人們流露出開心眼神，廟方付出再多也感覺很值得。

▲桃園市蘆竹區誠聖宮前廣場昨（11）日晚間上演由公益團體「曉水珠心靈之旅」，桃園市長鄭文燦與市長參選人鄭運鵬也是座上嘉賓。（圖／記者沈繼昌翻攝）

由演藝同仁所組成的公益團體「曉水珠心靈之旅」，今年邁向第13年，因疫情影響，經過多次延宕，主辦單位與廟方協調後決定昨晚在城聖宮廣場舉行，間邀請高山峰、方駿、周月綺、王中平、侯麗芳、卓家宏、高群、高欣欣、王瑞瑜等16名影視藝人參與，節目中還有康康、唐從聖、王滿嬌、許志豪、方季惟等嘉賓組成夢幻陣容，陪同現場老人與鄉親度過溫馨秋節關懷夜晚，市長鄭文燦、民進黨市長參選人鄭運鵬也冒雨前來成為座上賓，坐在台下欣賞藝人們精采演出。

▲桃園市蘆竹區誠聖宮前廣場昨（11）日晚間上演「曉水珠心靈之旅」，主委也是市議員參選人劉勝全在現場發放特別的放大尺，讓老人閱讀能看得清楚。（圖／記者沈繼昌翻攝）

由於正值選舉，多名市議員參選人不忘趁此機會，向現場民眾發放競選文宣，誠聖宮主委也是競選市議員連任的劉勝全，其中有種附帶有放大鏡的直尺就很特別，劉勝全說，考慮老人視力較弱，閱讀時常有困難，因此設計這種尺，可讓老人隨身攜帶以方便閱讀，也提醒所有政治人物，心中一定要有一把尺，隨時衡量是非對錯。

據主辦單位指出，「曉水珠心靈之旅」是個志工組織沒有政府預算挹注，也沒有募款僅透過藝人、企業家、志工支持，默默連續主辦第13年，主持人之一的周嘉麗發願要為陪伴老人，要還給非親非故的乾爹張水根、乾媽張明珠一個恩情。當年照顧女兒20年直到大學畢業。乾爹乾媽不求回報，因此每場公益活動，都會冠上乾爹乾媽名字來支持這份感念。

▲桃園市蘆竹區誠聖宮前廣場昨（11）日晚間上演由公益團體「曉水珠心靈之旅」，市長鄭文燦致詞時希望透過公益演出陪伴老人。（圖／記者沈繼昌翻攝）

市長鄭文燦表示，這是曉水珠心靈之旅13年來，除溫馨陪伴老大人演出之外，還拍了兩部公益電影「美麗的願望」以及「脫癮而出」，其主旨在於愛要即時，當母親老了，才發現在不斷的犯錯人生中，並沒有後悔的權力，親情並不是自暴自棄的藉口，當全世界都在指責你錯誤時，只有親情才是永遠支持你的力量。

此外，這群公益團隊即將籌募第三部公益電影「罪與罰」即將開拍，鎖定在校園霸凌暴力事件，希望能由第三部公益電影，促成家長、民眾對學校霸凌問題的重視，再加上最近海外詐騙事件頻傳，也希望藉由電影提供社會人士對於暴力詐騙問題的反思。

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