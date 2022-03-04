2022桃園綠色生活悠遊節3／5開幕　誠聖宮提供500份平安餐

▲2022桃園綠色生活悠遊節5日開幕，民眾迫不及待前往踩線。（圖／擷取自李織芳臉書）



記者楊淑媛／桃園報導

「2022桃園綠色生活悠遊節」5日於蘆竹區開幕，為期9天迄13日止。市府環保局表示，活動以鄰近機捷A11蘆竹區坑口站的誠聖宮為主會場，誠聖宮將於明天提供500份平安餐分享民眾，建議民眾搭乘捷運、公車、自行車等低碳運具，用最友善的方式體驗桃園田園風光、欣賞花海，認識宗廟文化的輕旅行。



蘆竹區誠聖宮主委是民進黨籍市議員劉勝全，誠聖宮緣於清康熙年間徐氏祖先自福建來台，當時橫跨黑水溝來台灣可是非常不容易的事，所以徐氏祖先就攜帶著關聖帝君金尊以保路程平安，並定居在蘆竹現在的坑口里建廟供奉。誠聖宮歷史悠久，主祀關聖帝君、航空城武財神、機捷守護神，鄰近機場捷運A11站、桃園機場、竹圍漁港等地方重要建設。

市府環保局表示，參加「2022桃園綠色生活悠遊節」民眾，可從機捷坑口站和山鼻站騎YouBike或自行車到花海走一趟，花海以自行車為圖騰強調減碳，現場也種植了薰衣草、四季秋海棠等不同品種的花海，更特別的是在美國區有摩天輪及旋轉木馬、歐洲區有巴黎鐵塔及法式甜品，以及沙漠區有仙人掌等包羅萬象的特色裝置藝術，並設置觀景舞台適合民眾拍照打卡。

另外，民眾只要在活動期間來到「綠色生活悠遊節」現場，掃描集章QR Code，集滿5枚數位印章，就有機會抽中電動機車及新款手機等大獎，每日還有限量小禮可供兌換。