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社會 社會焦點 保障人權

她走噩運急赴郵局操作ATM　這人拍背害她多按幾下...太好了

▲陳婦誤信詐騙歹徒前往ATM做解除設定。（圖／桃園警分局提供）

▲陳婦誤信詐騙歹徒前往ATM做「解除設定」。（圖／桃園警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

桃園市61歲陳姓婦人15日晚在日ATM前邊講邊滙錢，引來巡邏員警的關切，並向前拍背詢問，此舉卻讓陳婦緊張之下，多按了幾下按鍵「完成解除設定｣，卻驚見20餘萬元存款「不見了」；員警連忙向金融機構查詢發現陳婦因多按了幾下造成操作錯誤所以並未滙出，也因員警的「攪局」讓一向熱心公益的陳婦避免被詐騙。

▲因員警的拍背詢問導致陳婦誤按了幾下按鍵，以致操作錯誤並未滙出款項。（圖／桃園警分局提供）

▲因員警的拍背詢問導致陳婦多按了幾下按鍵，以致操作錯誤並未滙出款項。（圖／桃園警分局提供）

桃園警察分局景福派出所巡佐李志堅及警員洪慧靜昨晚19時25分許，執行金融機構巡簽時，發現有民眾邊打電話邊操作ATM，立即上前關懷詢問。陳婦剛好操作完畢，拿著列印單據嚷著錢不見了，員警立即詢問情況，熱心社會公益的陳婦表示，每個月會捐贈固定金額給公益團體，但近幾日接到自稱該協會人員電話，表示因人為操作錯誤，把原本固定捐贈金額設定成5倍(1千變5千)，若未重新設定將會每月扣款，讓工作繁忙的她感到憂慮焦急，於是遵照其指示到附近的ATM操作｢解除設定｣，卻驚見20餘萬存款不見了。

▲詐騙集團因員警的攪局並未得逞，讓陳婦保住積蓄。（圖／桃園警分局提供）

▲詐騙集團因員警的攪局並未得逞，讓陳婦保住積蓄。（圖／桃園警分局提供）

員警立即帶著陳太太火速趕回所內，準備製作相關資料通報金融機構，經查詢發現因為陳太太操作錯誤未匯出，原來她與詐騙集團通話輸入帳號時，突然被員警洪慧靜拍背詢問，緊張之下順手多按了幾下變成錯誤，員警接過電話對方立即以為得手立即掛斷，不料卻被員警｢攪局｣成功。

►太神！這台可以吹出涼風又趕走過敏

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