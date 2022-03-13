公益團體資料庫遭駭　現代婦女基金會等24捐款人遭詐500萬

▲詐騙集團駭客近期鎖定台灣公益團體資料庫竊取個資詐騙，刑事局13日提出預警。（圖／資料畫面）

記者張君豪／台北報導

刑事局13日中午針對近日詐騙集團竊取個資風向轉變提出預警，警方指出，歹徒從以往攻擊電商平台業者資料庫，轉而鎖定公益團體，竊取個人捐款資料後再謊稱「解除分期付款」來詐騙被害人。

經165專線統計：光是今年3月迄今受理假冒公益團體包含「白永恩神父基金會」、「中華大悲法藏佛教會」、「現代婦女基金會」等網站疑遭駭入、捐款人資料庫外洩，相關詐騙報案就有24件，總財損金額約新台幣500餘萬元。

▲詐騙集團駭客近期鎖定台灣公益團體資料庫竊取個資詐騙，刑事局13日提出預警。（圖／記者張君豪翻攝）

警方追蹤調查，發現歹徒詐騙手法，先以駭客攻入公益團體資料庫，掌握捐款人姓名、電話、捐款金額等資料後，再以「工作人員操作錯誤，導致網路匯款變成分期付款或定期扣款等」話術致電捐款人，誘騙捐款人操作ATM、網路銀行匯出款項。



刑事局警方除第一時間通知資外洩相關公益團體，並提供防制詐欺作為自評表、官方網頁明顯處加註反詐騙警語、網頁標明客服專線及客服時間、針對捐款人發送反詐騙提醒簡訊、延長客服時間至22時等防詐作為。

警方要求公益團體加強資安防護措施，並於網頁置放反詐騙宣導。同時透過165各宣導管道、提醒捐款者提高警覺，避免類似情況再度發生。

警方固然憂心慈善團體個資外洩，可能導致民眾恐懼慈善捐款恐遭詐騙，但警方呼籲，民眾可多查證反制，如接獲不明電話來電顯示開頭帶「+」號、「+2」、「+886」等，或聽到「解除設定」、「分期付款」及「重複扣款」等關鍵字，絕對是詐騙，請立即掛斷，並通報165反詐騙諮詢專線查證。

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