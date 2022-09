立陶宛駐台經貿代表處9月開館　官員先率高科技廠商訪台

▲駐立陶宛台灣代表處。(資料照/外交部)

記者呂晏慈/台北報導

立陶宛總理席莫尼特(Ingrida Šimonytė)日前表示,駐台經貿代表處可望在9月開館。外交部12日說明,立陶宛經濟暨創新部新任政務次長澤麥提斯(Karolis Žemaitis)率官員與雷射及生技企業代表共28人,將展開為期5天深化雙邊經貿科技合作的訪問行程。

外交部表示,本年立陶宛在經濟暨創新部政務次長、農業部政務次長、交通及通訊部政務次長相繼率團來訪後,再由澤麥提斯次長率領立國高科技廠商來台訪問,擴大雙邊產業合作及深化經貿連結,外交部表示誠摯歡迎。外交部長吳釗燮將設宴款待澤麥提斯政務次長以示歡迎,此外訪賓將拜會國家發展委員會及經濟部,另參訪我國相關產業技術研究機構與企業,探索兩國在雷射科技、生技科學等雙方優勢產業的合作契機,強化台立民主夥伴關係及全球民主產業鏈的韌性。

外交部指出,針對近來中國升高對台灣軍事威脅,片面改變台海現狀,立陶宛外交部長藍柏吉斯(Gabrielius Landsbergis)曾於8月8日在英國媒體發表專文指出,美國聯邦眾議院議長裴洛西(Nancy Pelosi)訪問台灣不能成為中國對台灣軍事演習及挑釁行動的藉口,台灣及2350萬人民對自由民主的堅持不該被犧牲,並強調「自由世界不能讓台灣成為第二個烏克蘭(The free world can't allow Taiwan to become a second Ukraine)」。

外交部表示,正當威權政體利用COVID-19疫情、俄烏戰爭、能源及糧食危機,威脅全球民主自由及法治秩序的同時,澤麥提斯次長率團來訪,充分彰顯台灣與立陶宛同為身處民主最前線的忠貞夥伴,彼此扶持、團結一致的精神。台灣將與立陶宛在共同價值理念基礎上,堅守彼此共同珍視的自由民主,一同為永續發展注入良善的循環,攜手在全球尖端產業共創雙贏。