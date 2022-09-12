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曹興誠批中國是流氓：想套套子在嘴上讓他沒辦法咬人

▲▼曹興誠批評中國是流氓。（圖／翻攝YouTube「數字台灣」）

▲曹興誠批評中國是流氓。（圖／翻攝YouTube「數字台灣」）

記者張靖榕／綜合報導

聯電前董座曹興誠日前上謝金河節目《數字台灣》，談到統獨議題時批評中國是流氓，流氓才會想要一直擴大地盤，還說中共想武力統一台灣，就像「咬人的狗」，所以他想把咬人的狗嘴上加個套子，讓他不能咬人。

曹興誠在節目上表示自己一直以來都是獨派，不存在以前統派現在獨派的轉換。他解釋二次世界大戰後主權獨立的國家只有60多個，如今不包括台灣在內，早已有200多個獨立國家，這個趨勢是因為政府一旦大，內部問題就會叢生，弊端與貪污搞得焦頭爛額，哪還有時間為老百姓提供服務，因此小政府紛紛獨立出來，「各玩各的，這就是文明的趨勢。」

曹興誠接著指出世上最幸福的國家如芬蘭、丹麥等都是小國，「世界是走向小政府，是走向獨立的，這是文明趨勢。」他說過去認為中國老是要統一的做法相當愚昧，「我想把咬人的狗嘴上加一個套子，讓他沒辦法咬人。」中國若想統一台灣，那就以文明的方式進行，先提出條件再由台灣人民舉行公投決定，把統一往文明和和平的方式去帶。

曹再說統一是中國自己挖的一個坑，「統一絕對不是民族大業，一定是民族的大難」。他舉秦始皇統一六國以前，秦國有700年歷史，同一之後20年就垮台，強調「統一是民族大害」。

曹提醒，台灣人要有共識選擇對抗，這樣全世界都會支持，偏偏還有許多人支持統一，世界就沒有理由支持台灣。

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