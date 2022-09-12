「LINE太胖」超佔記憶體！　他教1招瘦身大法：6.83G變0.3GB

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者曾筠淇攝）

記者周亭瑋／綜合報導

許多人日常生活中已離不開LINE，不過它所佔的記憶體空間，亦讓人苦惱。就有使用iPhone的神人分享「LINE減肥大法」，讓原本佔據的6.83G記憶體，瘦成334MB（0.3GB），而鄉民們則膜拜叫好，「你是民族的救星，世界的偉人。」

網友日前在PTT發文，傳授幫Line減肥的方法，用iPhone 11的他，系統為iOS 15.6.1，LINE的版本則為12.13.0，減肥過程共有6大步驟，事前要準備iTunes、iMazing及7zip，而最終結果就是從6.83G，減到剩334MB。

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▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫pexels）

【LINE減肥大法】

1.先把Line中不需要的聊天室刪一刪退一退，弄好後再加回去。

2.用iTunes完整備份一次，避免翻車。

3.用iMazinge的管理應用程式，抽Line的檔案出來。

．將抽出的「Line.imazingapp」改「Line.zip」。

．再用「7zip」打開。

．可解壓縮一份來找檔案，但刪除還是在7zip內操作比較好，避免後續壓縮回去時出問題。

4.尋找想要留存的資料夾，備份到其他地方，或刪除不要的資料夾。

．C開頭的資料夾是群組聊天；U開頭的是個人聊天。

5.以上處理完後，把「Line.zip」改回「Line.imazingapp」。

6.用iMazing的管理應用程式，將「Line.imazingapp」丟回手機。

．iPhone上顯示回復備份時，選「不要回復備份」。

▲神人分享LINE減肥方法。（圖／翻攝自PTT）

對此，鄉民紛紛回應，「感謝分享」、「太強了！感謝分享」、「推詳細！之前搞了很久，回復的部分一直用不好」、「改天來試試，Line佔80G，256G手機都快不夠」、「我的肥大到每次備份聊天紀錄都失敗」、「好人一生平安」。

另外，針對釋放手機空間，LINE官網表示，目前主要方式就是「刪除快取」。上面提到，iOS版本的LINE，在刪除快取的部分目前是比較方便的，到LINE設定中的「刪除資料」，勾選「快取資料」(其他不勾)，就可以一鍵刪除快取、釋出空間囉！

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