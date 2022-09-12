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【廣編】廚佛瑞德Fred嗨喊起秋　拿莫伊漾白眼「拿球棒來」

▲▼味全,中秋節,烤肉,FRED吃上癮,拿莫伊漾,健康廚房,沾醬。（圖／業者提供）

▲《FRED吃上癮》邀味全龍當紅球星拿莫．伊漾當特別來賓，用「簡單配方」神技法讓烤肉不只有儀式感還能兼顧健康。

圖、文／味全提供

中秋哪能抗拒想烤肉的心情，最新一集《FRED吃上癮》邀味全龍當紅球星拿莫．伊漾當特別來賓，用「簡單配方」神技法讓烤肉不只有儀式感還能兼顧健康。廚佛瑞德Fred表示，市售常見烤肉食材們最怕烤完吃起來味道都一樣，關鍵在於不同食材要配不同調味醬，照他的「健康簡單學」醬料創意料理法，就能吃出食材的自然鮮美。但首先Fred不能放過耍帥的機會，準備了考題測試拿莫，還虧他「你是不是只專注打棒球就不會打蛋了? 」而拿莫料理魂大爆發挑眉「我可以！」以單手打蛋之姿讓Fred傻爆眼「讚喔！」只好立刻奉上特製烤肉捲餅技法賠罪。

烤肉前調味醃肉，Fred推薦「健康廚房蒜香烤肉醬」，生蒜成分來自台灣在地農民，不添加人工色素和防腐劑，烤出美味香氣還能對身體少些負擔。另外，靠著「健康廚房無油沾拌淋醬」神加持，多款風味且零脂肪、零油脂、零膽固醇，是市售「第一」通過驗證的烹調品牌，簡單配方通過穀研所雙潔淨標章驗證，舉例搭配生菜可以加上柚香檸檬沾拌淋醬更清爽解膩，而香蒜洋蔥沾拌淋醬特別能沾留在食材更顯濃郁。而佐肉常搭配的蛋黃也要用心選，除了採用低溫烹調法（sous-vide）可以保留最多營養價值外，Fred還建議選用尼爾森市調第一名的「木崗高品質雞蛋」，強調嚴格品質把關而且每一顆都能清楚溯源，蛋香濃郁卻無腥味。

節目料理主題環繞「健康簡單學」概念，保持高品質卻減少身體負擔，節目尾聲拿莫也大方分享平時在球場上，都是用高標準自我要求能多一點微笑、少一點玻璃心，場場得出高勝率。

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