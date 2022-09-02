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今年中秋完勝關鍵！烤肉神器1+1　烤肉神器1+1 豬隊友立馬變神隊友

生活中心／綜合報導

每年一到中秋節，是不是嘴上說不要，身體卻很誠實地開始準備「烤肉」的東西？向來最愛跟上流行話題的《街訪突即隊》也特別上街頭，街訪民眾在烤肉時最喜歡和最討厭遇到哪些「神隊友、豬隊友」，另外也要跟民眾徵求口袋裡每年吃烤肉的獨門秘方！

說到烤肉，最先想到的就是各種讓人想吃爆的食材，各種肉類海鮮都是基本配備，但就有民眾直接嗆出「烤肉好不好吃，醬料大概佔了7、8以上」這樣的話，果然一套街訪結果，烤肉醬幾乎是所有民眾烤肉的必備品且是非常相當講究的食材之一，為了幫烤肉食材加分，民眾更認為烤肉醬一定要嚴選不隨便添加「有的沒的」化學添加物，才能吃得開心又健康。除此之外，解膩的飲料也是不少民眾的首選，就有人說，「朋友都會帶酒來，可是像我這種不喝酒的，就覺得酸酸甜甜的飲料超解膩，超適合烤肉，所以一定要準備！」

接下來，主持人阿肥也開始刺探大家不好說破的秘密，那就是——烤肉時「最討厭」的豬隊友！街訪團隊先透過周邊朋友的回饋列出3個選項，第一是要求很多的公主病/少爺病，第二是動口不動手、只會裝死等吃的人，三是中途落跑、沒付錢也不幫忙收拾的人，來看看哪一種人今年可能收不到任何烤肉party邀請！

▲▼ 擺爛出張嘴！烤肉討厭哪種人 民眾怒點名：裝死等吃最討厭 。（圖／翻攝自影片）

烤肉的環境有時候難免悶熱、容易招惹蚊蠅，小心如果把這些抱怨脫口而出，很容易就成為擁有公主病或少爺病的對象。也有民眾看不慣一直在那邊寶貝燙燙吹吹的放閃魔人，或是遇過朋友吃到一半就藉口有事要先離開，「後來也沒有繳錢，談到錢這種事真的最尷尬！」。有民眾就直接挑明，「最討厭的就是裝死等吃的人！」理由是，「他們會聚集在爐前面，像狗狗一樣，肉烤好的時候他們就會一擁而上把肉夾走，我都一直搶不到，等到他們吃飽，我才可以吃剩的，真的很討厭！」

▲▼ 擺爛出張嘴！烤肉討厭哪種人 民眾怒點名：裝死等吃最討厭 。（圖／翻攝自影片）

但有趣的是，當問到烤肉時「最受歡迎」的神隊友，3個選項分別是專業生火工具人、很會烤的大廚以及負責帶氣氛的團康隊長，最被民眾期待的竟然是擁有一位「很會烤的大廚」，主持人阿肥反問，「那大廚在烤肉你們要幹嘛？」沒想到前面怒罵別人「只動口不動手」的民眾突然尬笑，「那我們就懷著感恩的心等吃啊（笑）！」

▲▼ 擺爛出張嘴！烤肉討厭哪種人 民眾怒點名：裝死等吃最討厭 。（圖／翻攝自影片）

最後，主持人阿肥也好奇問起大家的解膩妙方，其中，佛系女孩的回答讓人噴飯，「很膩……就不吃了吧！」讓阿肥也喃喃自語「說得也是，說得也是……」根本無從吐槽起！此外，台灣也不愧是手搖飲王國，不少民眾表示烤肉吃膩了，來杯青茶或點杯特調的金桔檸檬，都是很解膩的選擇。也有人過去會選擇氣泡飲料，但問題在於喝著喝著就很容易有飽足感，甚至脹氣，「但我最近發現，其實酸酸甜甜的飲料更解膩，還能刺激味蕾，所以現在對我來說酸甜飲料一定是烤肉必備之一，尤其是添加檸檬汁的飲料更好！」此外也有人強調，其實選擇不死鹹、沒有過多添加物的烤肉醬，就能在吃烤肉的時候少點負擔，自然也不會吃到口乾舌燥。

從這次的「突即採訪」可發現，現代人享受中秋烤肉儀式感的同時，也不忘追求身心靈的健康，今年烤肉如果想要有更放鬆愉快的心情，除了要慎選「烤肉好趴呢」，主持人阿肥更依循著近來流行的「健康簡單學」概念，幫忙找出符合受訪民眾期待的烤肉醬與解膩飲品！特別選定今年中秋烤肉神器組合1+1；有潔淨標章的烤肉醬，又完全無添加解膩的檸檬汁，就是今年讓所有豬隊友秒變身神隊友的關鍵神器組合。主持人阿肥特別推薦的「健康廚房烤肉醬」共有古早味、蒜香風味2種口味，不僅能賦予肉類海鮮和蔬菜微辛又開胃的調味，以釀造醬油為基底的烤肉醬，同時強調不添加人工色素與防腐劑，也榮獲強調無添加物的「潔淨標章」認證(Clean Label)，更難得的是，品牌還特別堅持使用台灣在地蔥、蒜等食材，呼應近年聯合國提倡的「綠色供應鏈」，讓民眾在中秋佳節，與親友都能吃得「高品質，少負擔」。

▲▼ 擺爛出張嘴！烤肉討厭哪種人 民眾怒點名：裝死等吃最討厭 。（圖／翻攝自影片）

▲▼ 擺爛出張嘴！烤肉討厭哪種人 民眾怒點名：裝死等吃最討厭 。（圖／翻攝自影片）

有時烤肉一吃就High到半夜，這時還想來杯解膩手搖飲怎麼辦？其實現在只要隨便走進一間超商，在冷藏櫃鎖定強調在地鮮榨的「農榨檸檬飲」，比起市售隨便就70~80元甚至還不知道是不是純天然的果汁更安心，秉持「簡單配方」純天然，成份只含水、蔗糖和屏東檸檬原汁的「檸檬飲」，一秒解放油膩味蕾，隨時補好戰力，準備再下5盤肉！

▲▼ 擺爛出張嘴！烤肉討厭哪種人 民眾怒點名：裝死等吃最討厭 。（圖／翻攝自影片）

今年烤肉，無論本身是貼心滿分的「神隊友」，或是想要洗心革面的「豬隊友」，不妨準備好健康少負擔烤肉醬以及解膩檸檬飲，今年中秋，別忘了讓自己當個神救援的好隊友，烤肉神器1+1，從此成為每場烤肉活動最受歡迎的座上賓。

▲▼ 擺爛出張嘴！烤肉討厭哪種人 民眾怒點名：裝死等吃最討厭 。（圖／翻攝自影片）

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