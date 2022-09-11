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社會 社會焦點 保障人權

台南烤肉祖孫3人葬身火窟　黃偉哲趕往現場！慟揭「害命關鍵」

▲台南市長黃偉哲前往火場關心，並呼籲民眾家中不要堆放易燃物，不要堆放物品阻礙逃生通道，水火無情應多加小心注意。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市長黃偉哲前往火場關心，並呼籲民眾家中不要堆放易燃物，不要堆放物品阻礙逃生通道，水火無情應多加小心注意。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市永康區復國一路44巷內民宅，11日傍晚傳出火警，台南市消防局出動3梯次消防人車共25車、90人前往搶救，消防人員在火場2樓前方房內，發現3名受困者，全部到院前無生命跡象，其中1女明顯死亡，2人送醫救治，均不治身亡。市長黃偉哲也親自前往火場關心，呼籲水火無情小心防火。

▲台南市永康區復國一路44巷內民宅，11日下午許傳出火警，台南市消防局據報出動大橋特搜等3梯次消防人車共20多部前往搶救。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲據報親自前往火場關心了解，他說，中秋節剛過就發生此一不幸事件令人遺憾，初步了解是這一戶人家因烤肉，屋內堆放許多易燃物造成燃燒，且堆放大批物品阻礙逃生所造成的憾事。孫子在烤肉，高齡行動不便的阿公阿嬤住2樓，消防人員救出時已無生命跡象，送醫急救仍不幸死亡。

黃偉哲說，市府三申五令向民眾宣導家中不要堆放易燃物，不要堆放物品阻礙逃生通道，今天這場火警，長者住2樓行動不便，孫子上樓叫阿公阿嬤逃生，因通道被阻也下不來，造成3人死亡的憾事，這種不幸誰都不願意發生，但水火無情真的要多加小心。

▲台南市永康區復國一路44巷內民宅，11日下午許傳出火警，台南市消防局據報出動大橋特搜等3梯次消防人車共20多部前往搶救。（圖／記者林悅翻攝，下同）

據了解，台南市消防局據報，火場樓高3層，2樓傳有3人受困，疑因烤肉造成火警，該戶堆放大量回收物。消防局馬上出動25部消防車及人員90人前往搶救，消防人員接駁多條水線射水搶救，但火場不時傳出不明爆炸聲，且火勢全面燃燒。

▲台南市永康區復國一路44巷內民宅，11日下午許傳出火警，台南市消防局據報出動大橋特搜等3梯次消防人車共20多部前往搶救。（圖／記者林悅翻攝，下同）

消防人員為救人冒險進入火場全力搜救，在2樓前方房間找到3名受困民眾，惟都已ｏｈｃａ無生命跡象，其中91歲王姓阿公送成大醫院急救、77歲許姓阿嬤（明顯死亡未送醫）及1名21歲陳姓孫女送永康奇美醫院急救，但王、陳二人經醫院搶救後均宣告不治身亡。

▲台南市永康區復國一路44巷內民宅，11日下午許傳出火警，台南市消防局據報出動大橋特搜等3梯次消防人車共20多部前往搶救。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市永康分局初步調查，該戶籍內住有5人，實際住6人，分別為91歲王姓男子（阿公，死亡）、77歲許姓女子（阿嬤，死亡）、51歲王姓女子（母親，案發當時未在家）、63歲陳姓男子（父親，案發當時未在家）、21歲陳姓女子（孫女，死亡）及18歲陳姓女子（孫女，第1位自行逃出，輕傷）等人，目前死亡原因由檢警相驗查處中。

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