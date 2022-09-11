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社會 社會焦點 保障人權

台南烤肉祖孫3死成焦屍　消防局提醒注意用火安全

記者林悅／台南報導

台南市永康區11日晚上發生疑因烤肉不慎引發住宅火警，消防局出動25車90人前往搶救，並於20分鐘控制火勢，但仍造成祖孫3人不幸死亡，消防局呼籲，民眾從事中秋烤肉活動，需特別注意火源管理及木炭餘燼清理，建築物內請勿堆積過多雜物，避免發生火災時擴大延燒，並保持樓梯間通暢，到保障人命逃生安全。

▲台南市長黃偉哲除親自到現場關心，並呼籲中秋佳節，許多民眾安排闔家烤肉活動，烤肉使用炭火時要注意用火安全，火源應遠離雜物並預先準備水源、滅火器等滅火措施。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市長黃偉哲除親自到現場關心，並呼籲中秋佳節，許多民眾安排闔家烤肉活動，烤肉使用炭火時要注意用火安全，火源應遠離雜物並預先準備水源、滅火器等滅火措施。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市長黃偉哲除親自到現場關心，並呼籲中秋佳節，許多民眾安排闔家烤肉活動，烤肉使用炭火時要注意用火安全，火源應遠離雜物並預先準備水源、滅火器等滅火措施。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市長黃偉哲除親自到現場關心，並呼籲中秋佳節，許多民眾安排闔家烤肉活動，烤肉使用炭火時要注意用火安全，火源應遠離雜物並預先準備水源、滅火器等滅火措施。另為提早偵知火災發生，民眾家中務必安裝住宅用火災警報器，家中正確安裝住警器能於火災發生時，偵測到濃煙，發出警報聲響提醒人員，提早30秒採取避難逃生行動，可以有效減少火災傷亡。

▲台南市長黃偉哲除親自到現場關心，並呼籲中秋佳節，許多民眾安排闔家烤肉活動，烤肉使用炭火時要注意用火安全，火源應遠離雜物並預先準備水源、滅火器等滅火措施。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市消防局長李明峯提醒民眾，在住宅火警中，家中的不安全環境往往可能導致嚴重的後果，不安全的環境包含不正確用電，雜物堆積影響逃生動線，防火防煙區劃（住宅用門也是有防煙效果的）的破壞等，都需要民眾自我的審查及特別注意。若一旦發生火災，應即早通報119並採取滅火或逃生避難行動，切勿再進入火場中，就有越大的機會保護自身與家人的生命財產安全。

▲台南市長黃偉哲除親自到現場關心，並呼籲中秋佳節，許多民眾安排闔家烤肉活動，烤肉使用炭火時要注意用火安全，火源應遠離雜物並預先準備水源、滅火器等滅火措施。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市警永康分局初步勘查，起火點研判於1樓電器設備（電烤盤），消防人員於11日晚上6時36分許將火勢撲滅，於現場屋內發現3名在2樓OHCA之住戶，20歲陳女送永康奇美搶救、77歲許姓女子當場死亡未送醫，91歲王姓男子送成大醫院搶救，現場請鑑識到場採證並將現場封鎖，王、陳2人送醫搶救仍不治身亡，起火原因待消防局火調科鑑驗中。

▲台南市長黃偉哲除親自到現場關心，並呼籲中秋佳節，許多民眾安排闔家烤肉活動，烤肉使用炭火時要注意用火安全，火源應遠離雜物並預先準備水源、滅火器等滅火措施。（圖／記者林悅翻攝，下同）

另名逃出火場的18歲陳姓女子目前在永康分局永信所安置，由其父母（2人火警發生時未在家中）安撫情緒協同處置，目前已報請察官相驗中。

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