「AirTag誤入洗衣機」完美隱身！媽找到眼花　網狂盯：到底在哪

▲AirTag完美隱藏在洗衣機裡。（圖／翻攝自爆怨2公社）

記者周亭瑋／綜合報導

大部分人都有把東西忘在口袋的經驗，一名女網友哭笑不得表示，女兒的AirTag就隨著衣服，一起被丟進洗衣機，而她找了半天未果，險些把洗衣機給拆掉，好在最後被兒子發現。有趣的是，「隱身的AirTag」也意外掀起熱議，不少網友放大狂看也找不到。

這名母親日前在「爆怨2公社」苦笑發文，「我要抱怨我的女兒，把AirTag放口袋，一起丟進洗衣機。當我準備拆了整台洗衣機時，突然被我兒子眼尖看到，差點洗衣機就要報廢了。」

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從照片中可見，上方銀色、周圍白色的AirTag，的確完美融入洗衣機槽中，原po更笑說，「拿手電筒看了好久都沒看到。」但其實AirTag的用途就在於「幫使用者找回遺失物」。

只要在個人物品上加個AirTag，便能透過「找尋」APP中的「物品」功能選項，或語音說「嘿Siri，幫我找XX」，就能透過內建揚聲器播放聲音，最後跟著聲響找即可。

▲最後被眼尖兒子找到。（圖／翻攝自爆怨2公社）

對此，網友們不禁笑回，「我也找了好久，兒子眼睛真的好」、「有好心人可以畫個圈圈嗎」、「看老半天看沒有，我應該要先去掛號眼科了」、「第一眼就看到了欸」、「我才剛洗完耳機」、「大家來找碴」、「升級超音波洗衣機」、「我看半小時了」、「超像XDDD不仔細看還沒發現」。

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