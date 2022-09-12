日本開放自由行最新進度曝　達人：對！就是這個光！

▲許多民眾期待日本開放旅客自由行，而日本賞楓季也將登場。圖為紅葉盛開的京都清水寺。（圖／資料照／記者蔡玟君攝）

記者陳俊宏／綜合報導

許多民眾期待日本開放旅客自由行，據了解，日本當局已開始進行評估，官方更鬆口，可能是今年秋天或是冬天。對此，旅日達人、前台大感染科醫師林氏璧興奮表示，「對，就是這個光，就是這個光！」而他7、8月先以商務簽證赴日，在日本旅行採訪40天。

根據《產經新聞》報導，日本內閣官房副長官木原誠二11日在電視節目上，談到邊境限制鬆綁等相關政策表示，雖然目前已將單日入境上限人數提高至5萬人，同時取消原本僅限102個國家與地區的民眾入境等相關限制，但依然遠遠不夠。

[廣告]請繼續往下閱讀...

木原說，日本政府也會持續進行整體評估，討論完全取消每日入境上限人數、開放個人自由行以及恢復免簽證等措施。至於具體時間，他僅提到，「在不遠的將來必定要實施，而日本的秋天與冬天非常具有魅力。」他的相關言論也被認為，是在暗示要在年底前開放外國人赴日自由行。

▼紅葉盛開的京都清水寺。（圖／資料照／記者蔡玟君攝）

另一方面，近期日圓大跌，木原也表示，日圓貶值能吸引外國觀光客入境旅遊，對日本國內的經濟也有幫助。他同時強調，在全球都開始重啟交流的情況下，日本絕對不能落後。

對此，林氏璧在「日本自助旅遊中毒者」臉書表示，「免除訪日遊客簽證和解禁個人旅遊，對，就是這個光，就是這個光！希望說日本的秋冬很有魅力，不是指明年秋冬一定要讓觀光客回來呀，科科。」他月前申請商務簽證，在7/7飛往日本、8/15回台。許多網友留言，「準備衝了啦」、「可以買票了」、「該出國走走了」。

日本7日正式放寬單日入境人數上限、開放無導遊團客入境，且打滿3劑疫苗者不須提供72小時內PCR陰性證明。雖然自由行依然未開放，但7日起接受由旅行社安排好「機加酒」的團客，不論有無導遊陪同皆可入境；且原本團客入境前須事先確定所有行程，但7日起便允許遊客自行安排觀光及用餐等行程。