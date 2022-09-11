梅花雨彈炸台「直奔沖繩」！　石垣島離台僅270km首當其衝

▲石垣島部分地區已進入颱風梅花暴風圈。（圖／日本氣象廳）

記者王佩翊／編譯

颱風梅花發布海上警報，中央氣象局表示，由於颱風強度略增，因此警戒區域擴大，12日、13日會最靠近台灣，屆時雨勢也會更大。而距離台灣僅270公里遠的沖繩縣石垣市石垣島恐怕會直接遭受梅花暴風圈侵襲，目前八重山地區的風勢與雨勢也在持續增強，12日的海浪高度預計高達10公尺。

根據《日本放送協會》報導，中颱梅花目前正在沖繩縣石垣島南方海域，並持續往北移動，八重山已有部分地區進入暴風圈。氣象廳預測，梅花在12日、13日會逼近先島諸島，並呼籲民眾嚴防強風與豪雨。

氣象廳指出，梅花11日晚間5時在石垣島南邊150公里處的海域緩慢朝西北方移動，中心氣壓950百帕，近中心最大風速為每秒45公尺，最大瞬間風速達每秒60公尺，今後也將維持一定強度北上。而八重山地區的風勢也在持續增加，12日恐吹起足以使房屋倒塌的猛烈風勢。

隨著颱風持續接近，先島諸島附近海域將會波濤洶湧，而八重山地區與宮古島地區的海面風浪高度有可能達到10公尺。由於梅花移動速度緩慢，將會帶來長時間的強風與暴雨。

與從石垣島東邊經過的軒嵐諾相比，從石垣島西邊經過的梅花預計風勢將會更為驚人。此外，石垣島雖屬於沖繩縣，但是距離那霸市有410公里的距離，反之離台灣本島僅270公里遠。