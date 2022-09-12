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英女王國葬一周行程表曝　這天起連4天在西敏寺供民眾瞻仰

▲▼英國女王伊麗莎白二世。（圖／達志影像／美聯社）

▲英國將於下周一（19日）舉行女王伊莉莎白二世的國葬儀式。（圖／達志影像／美聯社）

記者張靖榕／綜合外電報導

英國女王伊莉莎白二世（Queen Elizabeth II）靈柩11日上午抵達愛丁堡荷里路德宮，到19日國葬前，王室每天還有許多事項必須準備，許多地點與行程必須出席，英媒列出接下來每天的行程。

BBC報導，英國國王查爾斯（King Charles III）11日在白金漢宮接見英國聯邦秘書長。

9月12日

威爾斯12日將前往西敏寺，接受國會議員們的慰問，之後查爾斯夫婦將搭機前往愛丁堡，這也是查爾斯繼承王位後首次對聯邦王國內4國出巡。

女王的靈柩會在查爾斯國王與王室成員的陪同下，移往聖吉爾斯大教堂（St Giles' Cathedral），抵達聖吉爾斯大教堂後，公眾可以前往瞻仰弔念。當天查爾斯國王會與蘇格蘭首席大臣施特金（Nicola Sturgeon）見面，並接受蘇格蘭議會的慰問。

9月13日

伊莉莎白二世的獨女、英國長公主安妮（Princess Anne）將會陪伴女王靈柩，從聖吉爾斯大教堂前往愛丁堡機場，之後搭乘飛機前往倫敦白金漢宮，查爾斯夫婦會在場目視女王靈柩抵達。

在此之前，查爾斯夫婦會到聯邦王國之一的北愛爾蘭，與北愛爾蘭事務大臣希頓哈里斯（Chris Heaton-Harris）及其他黨領袖會面，並接受慰問。

9月14日

女王的靈柩將於下午2點，以公開遊行的方式從白金漢宮前往西敏寺，過程預計40分鐘，皇家公園內也會立起大型電視螢幕轉播移靈實況。

▲▼女王靈柩移靈愛丁堡荷里路德宮。（圖／路透社）

▲女王靈柩移靈至愛丁堡荷里路德宮的路上，兩旁擠滿民眾。（圖／路透社）

9月15日

接下來4天女王靈柩都將在西敏寺內安放，一直到國葬舉行當天，封閉的靈柩將會擺在高於地面的平台上，供民眾悼念致敬，詳細細節待官方後續發布，包括民眾如何參與這項儀式，到時預計會有成千上萬人前來。

9月16日

查爾斯夫婦將會前往聯合國王中的威爾斯（Wales），完成以英國國王身分的首次出巡。

9月17日

女王靈柩繼續在西敏寺內供民眾瞻仰。

9月18日

女王靈柩繼續在西敏寺內供民眾瞻仰。

9月19日

國葬當天已定為國定假日，女王靈柩結束供民眾瞻仰，舉行國葬。英國政治人物與各國元首將會前往出席，與英國王室共同參加國葬儀式。

結束後女王靈柩將從西敏寺教堂移至惠靈頓拱門，接著到溫莎城堡，之後抵達聖喬治教堂。

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