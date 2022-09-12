慈濟疫苗傷到陳時中　周玉蔻開轟證嚴法師：為什麼要尊稱她上人？

▲資深媒體人周玉蔻。（圖／資料照）

記者皮心瑀／台北報導

慈濟慈善事業基金會執行長顏博文日前透露，去年採買疫苗過程中，政界、工商業界等大老曾致電「別浪費力氣」，引發討論，時任衛福部長的民進黨台北市長參選人陳時中則受到衝擊。對此，資深媒體人周玉蔻不滿表示，「她們小圈圈自甘為下人，去稱呼證嚴法師女士為上人，是她們自己的事，我們一般社會大眾為什麼也要儍儍的被牽著鼻子？」

顏博文接受媒體專訪時，稱當時有人以「世紀大騙局」形容慈濟採購疫苗的宣示，更接到許多來自政界、工商業界等大老電話，勸他「買不到的，不要浪費力氣」，原來是許多工商業大老都想買疫苗，卻被政府勸阻或說政府自有安排。

周玉蔻批評，一般社會大眾為什麼也要儍儍的被牽著鼻子尊呼證嚴法師為「上人」？什麼時代了？宗教求真？近幾十年各種新興宗教及所謂法師、媽祖信徒等，在台灣掀起的惡風穢雲，恐怕不是一句「不真」可以形容的。

周玉蔻說，自己從來不認為用「捐款」買來的「慈濟董事」，還早年黨國媒體洗腦出來的社會階級位子，有什麼了不得的，「夠了，那一幫子慈濟人該收手了」。

面對慈濟採購疫苗的過程，陳時中受訪時強調，並沒有阻擋的意思，是因為疫苗販售在國際上都是緊急授權使用，都是以國家為單位，其他有經驗的告訴慈濟有這樣的困難，所以慈濟才跟國家合作，達到國民所需的心聲。

慈濟基金會11日晚間則澄清，勿作泛政治化聯想，而行政院隨後也發出聲明，指政府在為國人健康把關的前提下，絕無任何阻擋情事，有關三捐贈單位購買及捐贈疫苗之過程，政府均全力協助，確保疫苗在運送、檢驗、保存及施打等作業均符合原廠要求下，為國人規劃接種。