BNT採購疑雲「我破案了」　前綠委8分析：陳時中無權、決策者是「她」

▲輝瑞BNT疫苗。（圖／路透）



記者杜冠霖／台北報導

慈濟慈善事業基金會執行長顏博文日前透露，去年採買疫苗過程中，政界、工商業界等大老曾致電「別浪費力氣」，引發討論，對於BNT採購疑雲，前立委沈富雄提出8點分析，沈表示，BNT採購直到台灣赫赫有名的三大企業及宗教團體介入，上海復星才心不甘情不願的讓步，簽了一個沒有「復必泰」的五方契約，「陳時中從頭到尾知情，但他無權決定，最高決策來自蔡英文。」

顏博文日前接受媒體專訪時，稱當時有人以「世紀大騙局」形容慈濟採購疫苗的宣示，更接到許多來自政界、工商業界等大老電話，勸他「買不到的，不要浪費力氣」，原來是許多工商業大老都想買疫苗，卻被政府勸阻或說政府自有安排。

訪談內容一出即引起爭議，前衛福部長陳時中受訪時強調，並沒有阻擋的意思，是因為疫苗販售在國際上都是緊急授權使用，都是以國家為單位，其他有經驗的告訴慈濟有這樣的困難，所以慈濟才跟國家合作，達到國民所需的心聲。

而慈濟也二度發聲明表示，感恩當時社會各界的支持，也感恩政府在各項申購流程上依法協助；慈濟也同時感恩蔡英文總統成就圓滿此事，在公私的共善合作下，即時保護國人的身體健康。

沈富雄表示，去年BNT採購經永齡（鴻海）、慈濟、台積電介入後，終於完成政府單方口口聲聲無法完成的任務，箇中情節轉折的玄疑和奧妙，現在雖經慈濟執行長和行政院秘書長雙方各自再重述一遍整個過程，但國人仍如掉入五里霧中，前議員羅智強在美國宣布只要他2024年當上總統就可以解密，「我則不必當總統就可直接宣布破案了。」

對於BNT採購案，沈富雄也列出8點分析，包含：

一、慈濟聲明：執行長近日所言與已知事實一致，不必多做聯想，慈濟怕事了，「想」是一定要想，但怎麼「聯」才是重點。

二、羅秉成的5點聲明無助釐清真象，他照本宣科重彈老調，刻意避開問題的源頭在「兩岸鬥法」。

三、民進黨政府無視兩岸貿易的依存度超過45%，認為攸關國人生命安全的疫苗有它特殊的象徵意義，所以一開始就不願經過「匪」手，而企圖向原廠直接採購。

四、政府碰壁了，上海復星堅持台灣是它的轄區，因為言之有理，原廠就不敢直接賣給台灣，這時政府擅自向各方有意捐贈的人，幌稱「買不到了！」、「市場沒有貨」，這是政府不老實，公然說謊不臉紅的地方，也是全案的癥結所在。

五、等到台灣赫赫有名的三大企業及宗教團體介入，上海復星做了一個心不甘情不願的讓步，簽了一個沒有「復必泰」三字的五方契約。

六、但上海復星顯然不服氣，在運貨上機後，做了手腳，加上一條印有「復必泰」三個大字的蓋布。

七、我方情資靈通，貨到機場後，先上機把蓋布拿掉，才准下機與國人見面，這時，到底是台積電還是慈濟的人上機撤布，已經無關宏旨了。

八、陳時中到機場是「坐鎮」還是「歡迎」，我們不得而知，從頭到尾他是知情的，但他無權決定，最高決策來自蔡英文。

沈富雄也另外提出3結論：

一、俗話說：不是「冬至」都要搓湯圓，哪有「冬至」不搓湯圓，台灣認為北京趁此吃台灣豆腐，其實上海復星在大中華地區有BNT疫苗代理權，於法有據，豈能輕易放過。

二、台灣每年進口那麼多「匪」貨，為何獨獨不放過經「匪」轉手的德國貨？一開始就心中有鬼，小鼻子小眼睛的結果，連國人生命都可以不顧了。

三、如果有朝一日，老共發明了世界最強的疫苗，台灣買還是不買？還是依然漢賊不兩立，賊貨不能買？